Conoce a Julio Tafur, el peruano que destaca en el equipo para personas amputadas del Real Betis

Julio Tafur Silva es un joven ancashino que actualmente se destaca como portero en el equipo de fútbol para amputados del Real Betis de España. Sin embargo, su camino hacia este logro no fue fácil. Tal como él mismo relata, tuvo que superar situaciones muy complicadas durante su niñez. A pesar de las adversidades, su pasión por el fútbol lo llevó a alcanzar este importante lugar en el deporte.



"Realmente mi infancia fue muy dura, muy complicada. Yo no tengo a mi mamá desde que tenía 9 años, prácticamente he sobresalido solo, que es lo más difícil. Un tiempo estuve en Surco, por el Golf Los Incas vendía caramelitos, vendía helados D'Onofrio. Así intentaba salir adelante, fui un chico muy trabajador, muy luchador", contó.



Mientras en las mañanas vendía helados y caramelos, Julio Tafur no dejó de soñar con el fútbol. En las noches, se dedicaba a estudiar en la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de convertirse en entrenador. Tras terminar sus estudios, fundó su propia academia de fútbol en Huaycán. Con este proyecto reunió a muchos jóvenes de la zona, brindándoles la oportunidad de formarse en el deporte y participando en torneos.



En 2019, Tafur Silva tomó la decisión de jugar como portero de manera profesional, un paso que marcó un antes y un después en su carrera. Este cambio le abrió puertas importantes, pues le permitió ganarse un lugar en la selección peruana de fútbol para amputados. Su dedicación y esfuerzo lo llevaron a representar a nuestro país en este deporte.



El destacado desempeño de Julio Tafur con la selección peruana le abrió las puertas para viajar a España y probar suerte en el club Flamencos Amputados Sur de Andalucía. Tras superar con éxito una serie de pruebas, logró fichar por el equipo, donde tuvo la oportunidad de conocer al reconocido portero español Luis Medina. Su talento no pasó desapercibido, y después de un tiempo, el Real Betis se puso en contacto con él para invitarlo a formar parte de su equipo de fútbol para amputados.



"Me vine al Betis y ahora soy parte del Club de Fútbol de Amputados del Real Betis. Gracias a Dios termino anclando de vender en las calles, de pasarla muy duro y nunca perdí el sueño de llegar aquí", narró el jugador peruano.



Julio Tafur recuerda que su llegada a España no fue fácil. A pesar de la oportunidad que le brindaba el fútbol, tuvo que enfrentar otras adversidades. "Cuando yo llego aquí a España lo más difícil fue que no podía estudiar y tuve que estudiar de vuelta la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Me saqué la ESO, porque yo llegué aquí con un propósito de luchar y esforzarme […] Ahora estoy estudiando para ser entrenador de fútbol que tienen en la Federación Española de Fútbol. Ojalá Dios quiera lo pueda terminar. Yo les digo si tienen un sueño en la vida, no hay que rendirse nunca, hay que tirar para adelante", dijo el peruano.



