Percy Prado, exjugador de Sporting Cristal, publicó preocupantes mensajes: "No lloren por mí"

Percy Prado, que militó en Sporting Cristal y Nantes de Francia, alarmó a sus seguidores tras varios inquietantes mensajes que publicó en Instagram, en el cual se despedía de su hijo, esposa y familiares.

"Para ti hijo mío, nuestros comienzos fueron los más complicados, no sabía lo que era amar a otra persona. Ya no me amo. Estás rodeado de grandes personas y te nutres de esa positividad que reina. Crece para ser un hombre fuerte y recto. Conviértete en el pilar alrededor del cual se reúne toda la familia. Mantente así de feliz, nunca pierdas eso. Te amo, hijo mío", señaló Prado en un mensaje para su pequeño.

Prado, de 28 años, dejó también en claro el amor que siente por su esposa. "Date cuenta que eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien digno de ti, nunca te menosprecies por nadie, quédate como eres. Te amaré hasta el final", señaló.

Eso no fue todo, ya que tuvo tiempo para dirigirse a su padre. "Perdón por haberte avergonzado tanto, perdón por no poder confiar en mí". Y a sus amigos les pidió que "estén ahí para mi madre y para mi hijo".

Mensaje tranquilizador de familia de Percy Prado

Horas después de los inquietantes mensajes, la familia de Percy Prado anunció que el futbolista se encuentra "bien" y que se encuentra junto a ellos en medio de la preocupación por la situación.

Percy Prado y su paso por Cristal

Como se recuerda, Percy Prado fue formado en FC Nantes y luego llegó en enero del 2021 a Sporting Cristal, equipo donde casi no tuvo minutos y jugó apenas en cinco encuentros. Finalmente, el 5 de enero del 2022, el cuadro rimense comunicó que, por mutuo acuerdo, se firmó la rescisión de contrato del jugador.

Pese a no tener continuidad y a veces no salir en lista de convocados del plantel 'celeste', oficialmente Percy Prado fue parte del equipo rimense que logró el Torneo Apertura 2021 y la Copa Bicentenario del mismo año.

Lo último que se supo de la carrera del exfutbolista de Sporting Cristal es su fichaje al equipo Nantes Métropole Futsal de Francia a fines del 2022.

Percy Prado jugó con Cristian Benavente en Nantes. | Fuente: Nantes

Percy Prado fichó por el Nantes Metrópole de futsal. | Fuente: Nantes Metrópole