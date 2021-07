El servicio de streaming Star+ sumó la oferta deportiva del canal ESPN a su contenido. | Fuente: Star+

Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America que se lanzará el próximo 31 de agosto, sumó a su catálogo de series y películas una amplia oferta de deportes en vivo con la inclusión del contenido transmitido por ESPN.

Por primera vez en Latinoamérica, el canal deportivo llega al streaming, con un amplio abanico de eventos y shows. Entre las múltiples competencias, los suscriptores disfrutarán de los mejores partidos de fútbol de la CONMEBOL Libertadores, la UEFA Champions League, UEGA Europa League, La Liga de España, Premier League de Inglaterra y Serie A de Italia.

También estará disponible en Star+ los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; MotoGP, NFL, Tour de France en ciclismo; PGA Tour y The Masters en golf y lo más destacado del rugby. No faltarán tampoco los programas producidos en la región, como SportsCenter, ESPN Fútbol 90, ESPN F360, ESPN F Show, ESPN FC, entre otros.

Además, documentales como "ESPN 30x30" y producciones originales exclusivamente desarrolladas para la plataforma.

"Ofrecer experiencias relevantes ha sido siempre nuestro norte y seguirá siendo el objetivo en nuestras propuestas de streaming. Star+ contará con la mayor oferta de contenido deportivo en vivo en una plataforma, con múltiples competencias entre las que cada suscriptor podrá elegir de acuerdo a sus preferencias", dijo Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, en un comunicado de prensa.

Series originales, comedias animadas y más

Star+ también ofrecerá una variedad de seres originales, entre las que destacan la cómica "Only Murders in the Building" —protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez— y el drama biográfico “Pam & Tommy”, con un elenco liderado por Lily James y Sebastian Stan.

El catálogo también incluye miniseries como “Dopesick” e “Immigrant”; las producciones “American Horror Stories” y “Reservation Dogs”; series documentales como “Welcome to Wrexham”; el ciclo de entrevistas “The Choe Show”; biopics como “Dear Mama” —sobre Tupac Shakur— y “Pistol”, sobre el guitarrista de la banda Sex Pistols, Steve Jones.

No faltarán otras series aclamadas en el lanzamiento de Star+, como “This is Us”, “The Walking Dead", "Grey’s Anatomy", y un clásico de las comedias animadas, la colección completa de "Los Simpson", con el estreno de su temporada número 32.

Unas semanas después, se sumarán “Solar Opposites”, “Family Guy”, “American Dad!”, “The Cleveland Show”, "Futurama", “Bob’s Burgers” y “Duncanville”. En octubre, llegarán “Crossing Swords” y “The Great North”, en noviembre “Marvel’s M.O.D.O.K.” y en el transcurso de 2022 llegarán “Marvel’s Hit Monkey” y “Little Demon”, entre otras.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.