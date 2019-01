Cristian Benavente ingresó al minuto 58 | Fuente: Captura

Pyraminds FC, le dio, el último martes, la bienvenida. El miércoles trabajó con su nuevo club y este jueves ya lo soltó a la cancha. Cristian Benavente debutó oficialmente con la camiseta de su nuevo club y lo hizo en el partido ante Zamalek, por la fecha 9 de la Liga Premier de Egipto.

El 'Chaval' no inició las acciones. Estuvo en el banco, pero le dieron la oportunidad de ingresar al minuto 58. El duelo terminó igualado 3-3. Una de las jugadas del peruano generó la expulsión de un jugdor contrario.

Cristian Benavente sorprendió a todos con su incorporación al fútbol griego y esto generó una ola de críticas porque consideran que la Liga Premier de Egipto no es muy competitiva. Sobre el tema, el jugador se pronunció: "Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mí, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí", dijo el volante al diario As, desde El Cairo.

El exjugador del Charleroi confía plenamente que el profesor Ricardo Gareca lo seguirá teniendo en cuenta para la Selección Peruana. "Creo que el 'Profe' Gareca tiene unas ideas muy claras, un equipo tipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa, en otras ligas, y los ha seguido llamando. Estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea", indicó.