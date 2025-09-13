Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

El mejor del Gremio: Erick Noriega recibió gran puntaje de la prensa brasileña a pesar de derrota en Brasileirao

Erick Noriega de Gremio.
Erick Noriega de Gremio. | Fuente: Gremio | Fotógrafo: Lucas Uebel
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El peruano Erick Noriega es considerado el mejor jugador de Gremio en la derrota ante Mirassol por el Brasileirao.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gremio perdió 1-0 ante Mirassol en Porto Alegre por el Brasileirao 2025. El equipo del jugador peruano Erick Noriega no hizo respetar su localía en el Arena Do Gremio a pesar de su favoritismo.

Noriega, de 23 años, jugó desde el arranque en la zaga central. Cumplió en la cancha con su labor de neutralizar a los atacantes rivales, aunque no pudo hacer mucho tras el tanto de Alesson Dos Santos a los 45 minutos.

En tanto, Globoesporte calificó a los jugadores de Corinthians y le puso 7 puntos al exjugador de Alianza Lima, mientras que los hinchas le colocaron 6.0.

"Jugó con soltura y también alivió la defensa con pases de calidad. Demostró que para él, defender no es cuestión de improvisación", comentó el medio brasileño.

Su actuación recibió más elogios que su compañero en zaga, Walter Kannemann, que solo recibió 5.5. de puntaje.

Eso sí, el arquero Tiago Volpi fue el único jugador de Gremio que también recibió 7 puntos por su accionar.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Gremio Erick Noriega Videos más vistos Mirassol Brasileirao

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA