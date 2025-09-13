El mejor del Gremio: Erick Noriega recibió gran puntaje de la prensa brasileña a pesar de derrota en Brasileirao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gremio perdió 1-0 ante Mirassol en Porto Alegre por el Brasileirao 2025. El equipo del jugador peruano Erick Noriega no hizo respetar su localía en el Arena Do Gremio a pesar de su favoritismo.

Noriega, de 23 años, jugó desde el arranque en la zaga central. Cumplió en la cancha con su labor de neutralizar a los atacantes rivales, aunque no pudo hacer mucho tras el tanto de Alesson Dos Santos a los 45 minutos.

En tanto, Globoesporte calificó a los jugadores de Corinthians y le puso 7 puntos al exjugador de Alianza Lima, mientras que los hinchas le colocaron 6.0.

"Jugó con soltura y también alivió la defensa con pases de calidad. Demostró que para él, defender no es cuestión de improvisación", comentó el medio brasileño.

Su actuación recibió más elogios que su compañero en zaga, Walter Kannemann, que solo recibió 5.5. de puntaje.

Eso sí, el arquero Tiago Volpi fue el único jugador de Gremio que también recibió 7 puntos por su accionar.