Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Premier League: Se enfrentan Manchester United y Burnley por la fecha 3

Se enfrentan Manchester United y Burnley por la fecha 3
Se enfrentan Manchester United y Burnley por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Manchester United vs Burnley, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 30 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Old Trafford. El árbitro designado será Samuel Barrott.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 09:00 horas, Burnley visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Burnley

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de empatar ante Fulham por 1-1.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de vencer a Sunderland en casa por 2 a 0.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Manchester United: el Derbi de Manchester contra Manchester City. Los eternos rivales jugarán el 14 de septiembre, desde las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Etihad Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
11Burnley32101-1
16Manchester United12011-1

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Manchester United y Burnley, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Manchester United Burnley Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA