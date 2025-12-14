Desazón: Oliver Sonne lamentó la derrota del Burnley, pese a su primer gol en la Premier League

Festejo a medias. Oliver Sonne volvió a tener minutos con el Burnley en la Premier League y marcó en el partido contra Fulham de local, pero su equipo cayó 3-2.

Es de esta manera que Oliver Sonne regresó a jugar la liga inglesa de primera división en la temporada 2025-26, ingresando desde el banco de suplentes. Su equipo no anda en buen momento (penúltimo con 10 puntos) en lo que va de la presente campaña y más allá de su tanto, el peruano-danés expresó su desazón por la caída en casa.

"Estoy completamente devastado por el resultado. Este grupo es muy especial y, sin duda, volveremos más fuertes que nunca", fue lo que indicó Sonne, en un primer momento, vía Instagram.

Luego, el internacional con la Selección Peruana -que tiene pasado en el Silkeborg de la liga danesa- agradeció el apoyo de los hinchas de su elenco.

"¡El apoyo de la afición fue increíble, como siempre!", agregó el peruano junto a una imagen del partido en el que marcó otra vez con su club en tierras inglesas.

Lo que fue el de Sonne y el partido ante Fulham

Burnley está complicado con la zona de descenso en el campeonato inglés y presentó dificultades para medirse al Fulham. Emile Smith Rowe (9') adelantó a la visita y el empate llegó por cuenta de Lesley Ugochukwu (21').

Fulham pudo poner en ventaja otra vez gracias a Calvin Bassey (31') y Harry Wilson (58'). Así, faltando nueve minutos, Parker decidió enviar al campo al peruano para reemplazar a Axel Tuanzebe.

Oliver Sonne ingresó como lateral, pero con la intención de sumarse al ataque. Sobre los 85', Burnley atacó por el costado izquierdo con Hartman. El centro fue desviado por un defensa de la visita, pero de inmediato apareció el peruano en el área para marcar de local.