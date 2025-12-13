Premier League: Brentford se enfrenta ante la visita Leeds United por la fecha 16

Brentford y Leeds United se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de John Brooks. El duelo se jugará mañana desde las 11:30 horas.

Brentford se enfrenta mañana ante Leeds United para disputar el partido por la fecha 16, en el estadio Griffin Park, desde las 11:30 horas.

Así llegan Brentford y Leeds United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Tottenham en el Wembley Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Leeds United finalizó en empate por 3-3 ante Liverpool. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 10 goles y le han marcado 12.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (6 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 14 Brentford 19 15 6 1 8 -3 16 Leeds United 15 15 4 3 8 -10

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Brentford y Leeds United, según país