Con Oliver Sonne, Burnley vs Cardiff EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Carabao Cup 2025?

Burnley vs Cardiff EN VIVO | Guía de TV Carabao Cup
Burnley vs Cardiff EN VIVO | Guía de TV Carabao Cup | Fuente: Web | Fotógrafo: @BurnleyOfficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Burnley vs Cardiff EN VIVO: sigue la transmisión por la tercera ronda de la Carabao Cup.

Burnley vs Cardiff EN VIVO: se enfrentan este martes 23 de septiembre por la tercera ronda de la Carabao Cup. El encuentro se disputará en el Turf Moor, desde la 1:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Sky Sports+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Burnley vs Cardiff: ¿Cómo llega el equipo de Sonne a la tercera ronda del Carabao Cup 2025?

El equipo de Oliver Sonne llega al partido de luego de vencer 2-1 al Derby County. Cardiff, en tanto, goleó 3-0 al Cheltenham para colocarse en la tercera ronda. 

¿Cuándo y dónde juegan Burnley vs Cardiff en vivo por la tercera ronda del Carabao Cup 2025?

El partido entre Burnley vs Cardiff se disputará este martes 23 de septiembre en el Turf Moor. El recinto tiene capacidad para 22 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Burnley vs Cardiff en vivo por la Carabao Cup 2025?

  • En Perú, el partido Burnley vs Cardiff comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Inglaterra, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 7:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido Burnley vs Cardiff comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Burnley vs Cardiff comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Chile, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Brasil, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Argentina, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Burnley vs Cardiff comienza a las 3:45 p.m. 

¿Dónde ver el Burnley vs Cardiff en vivo por TV y streaming?

El partido entre Burnley vs Cardiff se podrá ver EN VIVO por TV a través de Sky Sports+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Burnley vs Cardiff: alineaciones posibles con Sonne

Burnley: Dúbravka, Sonne, Hartman, Estève, Ekdal; Laurent, Anthony, Florentino; Cullen, Tchaouna y Foster.

Cardiff: Trott; Bagan, Osho, Fish, Kpakio; Turnbull, Wintle, Willock; Colwill, Ashford y Salech.

Carabao Cup Oliver Sonne Burnley Cardiff Carabao Cup

