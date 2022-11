Luis Enrique, en Qatar 2022, dirigirá en su primer Mundial. | Fuente: Twitch

Ni no es su país, apoya a la albiceleste. El director técnico de la Selección de España, Luis Enrique, aseguró este viernes que si su equipo no se lleva el Mundial Qatar 2022, le gustaría que fuera Argentina "por Lionel Messi".

"Si no pudiera ganar España en Qatar 2022, me gustaría que fuera Argentina porque ahí está Lionel Messi", dijo Luis Enrique en su debut como streamer en su nuevo canal de la plataforma Twitch. Tuvo más de 150,000 conectados en su directo.

Además, el DT de España en la próxima Copa del Mundo afirmó que "un jugador de la talla mundial de Messi sería injusto que se retirara sin ganar un Mundial".

Así fue el debut de Luis Enrique como streamer en Twitch

Luis Enrique y sus palabras por Argentina en Qatar 2022.

"Pero prefiero primero que gane mi país, que no quede dudas", añadió el técnico asturiano, añadiendo que tratará de salir cada día a interactuar con los internautas tras estar una hora contestando a preguntas de los usuarios.

El también exestratega del Barcelona indicó que "Luis Padrique me gusta mucho (en relación a un posible apodo en Twitch)". En la plataforma se divirtió durante una hora respondiendo a sus seguidores, tras hacer realidad una idea de su hijo Pacho.



"Esta idea surge porque veo a mi hijo ver a 'streamers' y le pregunté el sentido de estar tantas horas viendo a un tío. Los jóvenes hacen tres o cuatro cosas a la vez. Se nos ocurrió hacerlo desde dentro de Qatar 2022 para que la gente conozca cosas de la selección", desveló.



"Empezó como una broma, pero hemos ido pensando en desarrollarlo, no hay ninguna estructura, no somos expertos, pero hay mucha ilusión. No tengo intención de que se enfade la prensa porque piense que estoy ocupando su puesto. Es información sencilla, amena. No es el lugar para las cosas más importantes y en ningún caso con ninguna mala intención a ningún medio", justificó.

La palabra de Luis Enrique en España

Luis Enrique habló de un día duro por tener que comunicar a José Luis Gaya que tenía que abandonar la concentración de la selección española y regresar a Valencia por su esguince de tobillo.



"Ha demostrado con su comportamiento a lo largo de su carera que es de los mejores. Hoy ha demostrado cómo encajar un golpe bajo de manera profesional", sostuvo. (EFE/AFP)

