La selección de Irán cayó por 6-2 ante la favorita Inglaterra. Sin embargo, no todas las luces estuvieron en el tema futbolístico. En la previa del partido, correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, Ehsan Hajsafi brindó un impactante mensaje de tinte social.

El defensa y capitán de Irán participó de una conferencia de prensa en la que se refirió a las represiones y protestas que ha dejado casi 400 fallecidos, tras la muerte de Mahsa Amini, bajo custodia policial, el pasado 16 de septiembre, por llevar mal el velo.

De hecho, el más reciente incidente fue poco antes de las declaraciones del futbolista: fuerzas del régimen asesinaron a balazos a tres manifestantes en Kurdistán, la misma provincia de la que era Mahsa Amini.

En ese sentido, Ehsan Hajsafi desafió a todo aquel que dudaba de un pronunciamiento, por temor a las represalias del gobierno iraní, y no solo criticó las condiciones en las que se vive en su país, sino que además manifestó apoyo a sus compatriotas y explicó la participación de su selección en el Mundial.

"Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios", dijo inicialmente.

"Estamos aquí (en Qatar), pero eso no significa que no seamos sus voces o que no los respetemos. Lo que hagamos es para ellos y debemos pelear. Debemos desempeñarnos lo mejor que podamos, hacer goles y representar a las personas afecadas. Espero que las condiciones también para aceptar las expectativas de la gente", agregó.









¿Qué pasa en Irán?

El pasado 16 de setiembre, Mahsa Amini murió bajo custodia policial, luego de ser arresada en Teherán por supuesta violación del código de vestimenta de las mujeres en la república islámica, que incluye velo obligatorio del hiyab.

A raíz de ello, muchas personas iniciaron protestas y las represiones se han cobrado muchas vidas. Al menos 342 personas han muerto en Irán a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas iniciadas hace dos meses, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Miles han sido arrestados desde septiembre y algunos están en riesgo de recibir sentencias de muerte por cargos vinculados con la seguridad, algo que ya ha ocurrido en cinco casos.

Esta ONG cree que la cifra real de muertos es "seguramente más alta" y resalta que ha recibido una "alta cifra" de informes de muertes que está investigando "teniendo en cuenta consideraciones de seguridad e interrupciones de internet". (EFE)