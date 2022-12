Qatar 2022 nos deja más de una sorpresa en su primera ronda. | Fuente: AFP

Qatar 2022 ha sido, hasta el momento, de sorpresas. Desde su polémica designación el torneo nos ha mantenido atentos a lo que pasa en Medio Oriente.

Previo al inicio al Mundial Qatar 2022, los hinchas del mundo del fútbol hacían sus predicciones y daban sus pronósticos de cara a los equipos que estarían más que seguros en octavos de final. Varios, por no decir casi todos, hemos fallado al dar nuestras predicciones ya que, como ya se conoce, algunos equipazos quedaron fuera.

Principalmente, las decepciones hasta el momento en Qatar 2022 vienen desde el continente europeo, con un país que levantó el trofeo hasta en cuatro oportunidades. ¿Cómo así se han dado los 'bombazos' de la presente Copa del Mundo?

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Dinamarca solo anotó dos goles en Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Dinamarca, la primera gran decepción en Qatar 2022

En el papel hay equipos que en cada Mundial son los llamados a tener un perfil bajo para terminar siendo sorpresa. En su momento, Croacia llegó a una impensada final hace cuatro y años y ahora -en Qatar- el foco estaba sobre Dinamarca.

Ya lo había dicho David Beckham en el mes de abril de este año. El 'Spice Boy' confía en su país Inglaterra, pero vio en la selección danesa un equipo en el que se podía fiar de cara a asombrar a propios y extraños.

"Al tratarse de un Mundial, se habla automáticamente de Brasil, Argentina y Francia, todas grandes naciones que han ganado muchos torneos. Pero otro país que me entusiasma ver jugar es Dinamarca. Creo que podría ser la revelación", le dijo a FIFA.

Motivos no le faltaban al exvolante del Manchester United y de los 'Three Lions' para su pronóstico: tener a figuras como Christian Eriksen, Andreas Christensen y a un Kasper Schmeichel en momento sublime bajo palos, además de una propuesta de juego de toque al piso y juego vertical, colocaban a los dirigidos por el técnico Kasper Hjulmand en escena.

Es más, la Selección de Dinamarca llegó a Qatar 2022 con tres grandes galones: primero, fue la segunda que clasificó a esta Copa del Mundo. Luego de la confirmación de Alemania, compró su boleto al quedar en la cima del Grupo F en las Eliminatorias Europeas.

Además, quedó entre los cuatro mejores equipos de la última Eurocopa. En semifinales dio batalla, pero no pudo ante Inglaterra, que llegaría a la final y perdería frente a Italia.

Por último, antes del Mundial, le ganó dos veces a Francia y el 2-0 que se jugó en septiembre pudo quedar con un marcador más amplio a su favor. Es así que se dio su debut en la Copa del Mundo, en donde no dio la talla, presagio de un mal porvenir en el corto plazo.

Un empate sin goles con Túnez, caída 2-1 frente a los 'bleus' y más que sorpresiva derrota a manos de Australia -que se metió a octavos de final- fue el magro desempeño de los daneses. El cartel de equipo con un perfil bajo, pero con grandes aspiraciones, le quedó grande en esta oportunidad.

La Selección de Alemania campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014. | Fuente: AFP | Fotógrafo: INA FASSBENDER

Alemania, un león que no dio miedo en Qatar 2022

Manuel Neuer, Mario Götze, Ilkay Gundogan y Thomas Müller fueron algunos de los referentes de la 'Mannschaft' que buscaban sed de revancha desde hace cuatro años. Y es que Alemania, en la Copa del Mundo de Rusia 2018, llegaba con el claro cartel de favorito, pero sucumbió con la maldición del campeón en las últimas ediciones del certamen.

En tierras rusas fue eliminado en primera ronda, por lo que la señal era más que clara: pasar la etapa de grupos en Qatar con un equipo renovado sin Marco Reus, Toni Kroos ni Mesut Özil para tentar la quinta estrella e igualar a Brasil. No se logró lo uno... ni mucho menos lo otro.

De la mano de Hansi Flick se buscó replicar el éxito de este último como director técnico del Bayern Munich. Fue el primero en tener su ticket de clasificado a Qatar y, en el papel, había con qué destacar con jóvenes valores como Jamal Musiala, Serge Gnabry y Kai Havertz.

No obstante, a la actual Selección de Alemania se le vio más que desdibujada, los automatismos no se daban, los engranajes estaban mal calibrados y los nuevos aires con elementos en defensa, volante y delantera no fueron suficientes. Las herramientas de Flick lucieron desentonadas, provocando que se conviertan en los campeones que, por primera vez, quedaron fuera de la fase de grupos por segunda vez consecutiva.

En una de las primeras sorpresas de Qatar 2022, los germanos dejaron que Japón le dé vuelta a la torta en ocho minutos. Más adelante, en la segunda fecha, no pasó del empate 1-1 frente a España, partido que le provocó suma presión de cara a la última jornada frente a Costa Rica en el Grupo E.

Le empezó ganando ante los 'ticos', quienes le dieron vuelta, y al final se impuso 4-2. El triunfo no alcanzó porque, por diferencia de goles, le dijo adiós al Mundial.

"Es una catástrofe absoluta. Es increíblemente amargo, porque nuestro resultado habría podido ser suficiente", remarcó Müller tras el nuevo fracaso. Lástima, para él, porque a sus 33 años podría haber jugado su última Copa del Mundo.

Bélgica, en su historia, fue parte de 14 Mundiales. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACK GUEZ

Bélgica y un equipo sin alma en el Mundial

En cada batalla, en una guerra, los soldados salen con los cuchillos entre los dientes dispuestos a arrasar a rival que se le cruce en el camino. Es más, los referentes son los llamados a convertirse en líderes de los cuales quienes están en un pelotón inferior se puedan inspirar.

Kevin De Bruyne era el escogido a ser el eje por el que la Selección de Bélgica se luzca en Qatar 2022, ese caudillo en el cual su país se motive. Al lado, el crack del Manchester City contaba con talentos como Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco y Dries Mertens para arrasar al que tenga en el camino. Sin embargo, el mediocampista 'citizen' sorprendió al 'bajarse del coche' y afirmar que su equipo no estaba para ganar el Mundial.

"La verdad que no veo posibilidad porque ahora estamos muy viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Hemos perdido a jugadores clave", le dijo a The Guardian antes del viaje a Qatar.

Con la condición de ser uno de los protagonistas como en ediciones pasadas como en Brasil hace ocho años y Rusia en cuatro (cuartos y tercer lugar, respectivamente), es que los dirigidos por Roberto Martínez afrontaron otra vez la fiesta del futbol.

El pesimismo, parece, contagió a gran parte del equipo de los 'Diablos Rojos', quienes tuvieron un desempeño mucho que desear, confirmando que la generación dorada de este país ya pasó. Un De Bruyne que no estuvo fino en sus pases como en el City, un Eden Hazard que no destaca como en Real Madrid y un Lukaku que falló ocasiones hasta sin portero rival encima fueron tan solo algunos de los alicientes de una Bélgica que sumó cuatro puntos en el Grupo F, mirando de lejos los octavos de final.

Para colmo de males, la eliminación hizo que Roberto Martínez anuncie la marcha de su seleccionado, un ciclo que se cierra desde su llegada en 2016 y sin títulos. La valla de una destacada labor en Qatar quedó más que alta.

Uruguay eliminado de Qatar 2022 por menos goles a favor. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

La garra de Uruguay no afloró en Qatar

En pleno Mundial Qatar 2022, antes de su debut frente a Corea del Sur, el entrenador Diego Alonso lanzó una frase que rápidamente se hizo viral entre los hinchas de Uruguay.

"Los jugadores uruguayos son mejores del mundo. El sentido de pertenencia es el arma más grande que tienen, está por encima de cualquier planteamiento táctico o motivacional. No es arrogancia. Cuando digo que mis futbolistas son los mejores del mundo es porque son los míos. Como a mis hijos: nadie los quiere más que yo", remarcó el DT de la 'Celeste'. Palabras que ilusionaron en su país, pero que -con el pasar de los días- quedaron el olvido.

La 'Celeste' clasificó a la reciente fiesta del fútbol como tercero, por debajo de Brasil y Argentina y por encima de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. Así, en Qatar, salió sorteado en el Grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur.



El amargo debut sin goles frente a los asiáticos y posterior caída ante los lusos provocó un terremoto, además de prender la señal de alarma por la urgencia de ganarle a los africanos en la última jornada. La tarea se cumplió (2-0), pero le cayó un baldazo de agua fría en el partido en paralelo que jugó Portugal contra Corea. Los asiáticos ganaron 2-1 en los segundos finales y empataron en cuatro puntos con los charrúas.

La diferencia de goles era la misma. Sin embargo, el equipo de Alonso quedó fuera en la fase de grupos por menos goles a favor (solo dos tantos, en contraparte de Corea del Sur que marcó en cuatro ocasiones). Con Luis Suárez, Federico Valverde, Darwin Núñez y Edinson Cavani se despidieron con solo tres partidos.

NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿Por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.