Christian Cueva fue defendido por presidente del Santos: "No comete indisciplina, como algunos dicen"

Christian Cueva marcó el único gol a Paraguay. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOHANNES EISELE

Tras caer 2-0 ante El Salvador, el volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, debía viajar el miércoles por la noche de regreso a Brasil para, así, reintegrarse a los entrenamientos del Santos el jueves por la mañana.

No fue así y las especulaciones no tardaron. Sin embargo, el presidente del club brasileño salió en su defensa, con la intención de aclarar el tema.

"Participó con la Selección Peruana, hizo gol (a Paraguay) y le fue bien. Jorge Sampaoli (DT del Santos) sabe cómo lo puede aprovechar. No se retrasó, se presentó de acuerdo con la disponibilidad de avión y acceso a Brasil", aclaró José Carlos Peres según publicó el portal Globosporte.

Además, el mandamás del Santos aseguró que Christian Cueva siempre dará qué hablar. "Él nos avisa siempre. No es indisciplina, como algunos quieren pintar. No hace nada que no se haya conversado con la dirección del Santos. Siempre va a causar problema. Como Cueva es una gran estrella, siempre será el blanco", añadió.