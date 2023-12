Juan Reynoso acudió a la Videna para ver el entrenamiento de la Selección Peruana Sub 23

Reapareció. Juan Reynoso llegó este sábado a la Videna para presenciar los entrenamientos de la Selección Peruana Sub-23, la cual se prepara para el Preolímpico 2024 que se disputará entre enero y febrero del próximo año.

Acompañado de su comando técnico, el aún estratega de la bicolor llegó en un automóvil rojo y, de inmediato, se trasladó al lugar donde los dirigidos por José 'Chemo' del Solar venían realizando la práctica.

La visita de Juan Reynoso a la Videna se da en medio de un clima de tensión. Y es que, como se sabe, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de Juan Carlos Oblitas, ya le informó al técnico que no desean contar más con sus servicios. Sin embargo, este no desea abandonar el cargo.

Juan Reynoso y la Selección Peruana: no hay acuerdo de salida

La Selección Peruana tuvo un mal arranque de Eliminatorias Sudamericanas. En las primeras cinco fechas, solo pudo obtener un punto, por lo que el encuentro ante Venezuela era importante para salir del mal momento. Sin embargo, el empate ante la Vinotinto profundizó la crisis de la Bicolor.

Tras el encuentro, RPP Deportes pudo conocer que la FPF había tomado la decisión de no contar más con Juan Reynoso. Pero, después de algunos días de dada a conocer la información, nadie le había informado al técnico que no seguiría en su cargo. Es más, el representante del estratega, Mathias Rafiña, confirmó ello e indicó que el técnico no tenía pensado dejar su cargo.

"Él no está dispuesto a renunciar, porque entiende que no es lo mejor para la selección, para el fútbol peruano. La opinión de la gente es válida, pero es desde afuera. El contrato es claro y justo para ambas partes", indicó Fariña.

Tras algunas reuniones y conversaciones, Juan Carlos Oblitas indicó que habló con Juan Reynoso y que le hizo saber la postura de la FPF. Además, confirmó que se están finiquitando algunos detalles para su salida. Sin embargo, aún no hay nada decidido.

