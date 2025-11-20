Andy Polo llena de elogios a Alex Valera por su presente en la selección peruana: "Dame siempre al 'cholito'"

Los integrantes de la Selección Peruana llegaron este jueves a Lima luego del empate ante Rusia y la derrota ante Chile. En esos partidos, Alex Valera logró un buen accionar y anotó dos tantos para consolidarse como el nuevo '9' de la bicolor.



De esta manera, Alex Valera registra 5 goles en 1,028 minutos a lo largo de su etapa en la Selección Peruana, que entró a una etapa de renovación en el plantel.

En ese panorama, el atacante de 29 años recibió elogios de Andy Polo, que es su compañero en Universitario de Deportes.

“Dame siempre al ‘Cholito’ (Alex Valera), como jugador y persona", indicó Polo, que no fue convocado a la gira peruana en Rusia.

"Me alegra que le esté yendo bien, vimos su gol la otra vez con la selección. Creo que ya se está dando cuenta del jugador que es y lo que puede ser para la selección”, agregó en entrevista con el canal Tadokoro del periodista Wilmer Robles.

Valera es uno de los elementos de la 'U' que jugaron en los partidos en Rusia como César Inga, Jesús Castillo y Jairo Concha.

Este fue el gol de Alex Valera frente al seleccionado chileno. | Fuente: Movistar Deportes