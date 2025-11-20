Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Andy Polo llena de elogios a Alex Valera por su presente en la selección peruana: "Dame siempre al 'cholito'"

Alex Valera es el nuevo '9' de la Selección Peruana.
Alex Valera es el nuevo '9' de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Andy Polo, jugador de Universitario, opinó sobre el rendimiento de Alex Valera en la selección peruana.

Los integrantes de la Selección Peruana llegaron este jueves a Lima luego del empate ante Rusia y la derrota ante Chile. En esos partidos, Alex Valera logró un buen accionar y anotó dos tantos para consolidarse como el nuevo '9' de la bicolor.

De esta manera, Alex Valera registra 5 goles en 1,028 minutos a lo largo de su etapa en la Selección Peruana, que entró a una etapa de renovación en el plantel.

En ese panorama, el atacante de 29 años recibió elogios de Andy Polo, que es su compañero en Universitario de Deportes.

“Dame siempre al ‘Cholito’ (Alex Valera), como jugador y persona", indicó Polo, que no fue convocado a la gira peruana en Rusia.

"Me alegra que le esté yendo bien, vimos su gol la otra vez con la selección. Creo que ya se está dando cuenta del jugador que es y lo que puede ser para la selección”, agregó en entrevista con el canal Tadokoro del periodista Wilmer Robles.

Valera es uno de los elementos de la 'U' que jugaron en los partidos en Rusia como César Inga, Jesús Castillo y Jairo Concha.

Este fue el gol de Alex Valera frente al seleccionado chileno.
Este fue el gol de Alex Valera frente al seleccionado chileno. | Fuente: Movistar Deportes

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Andy Polo Alex Valera Videos más Vistos Videos Selección Peruana

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA