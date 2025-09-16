Últimas Noticias
Extraña al 'Tigre': ‘Canchita’ Gonzales cuestionó decisiones con Perú y exige un técnico "a la altura" de Ricardo Gareca

'Canchita' Gonzalez en la Selección Peruana.
'Canchita' Gonzalez en la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

‘Canchita’ Gonzales se refirió al futuro de la Selección Peruana y al nuevo entrenador tras la salida de Óscar Ibáñez.

La Selección Peruana se quedó sin entrenador tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió la salida de Óscar Ibáñez, que bajo su batuta no logró que la bicolor alcance al menos el repechaje rumbo al Mundial 2026.

En esa línea, Christofer Gonzales pidió que desde la Videna contraten un entrenador con las características de Ricardo Gareca, que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años.

“Esperemos pueda llegar un técnico a la selección peruana que esté a la altura de Ricardo Gareca. Brindó una confianza importante la que le dio al jugador peruano, un cambio de chip que fue toda de él”, señaló el jugador de Cristal a los medios de comunicación.

A continuación, Gonzales señaló que se perdió tiempo en el futuro de la bicolor. “Creo yo que son tomas de decisiones y, a mi parecer, perdieron mucho tiempo en las decisiones que se debieron cambiar desde hace un tiempo atrás. Ahora solamente queda que se pueda seguir trabajando para la mejoría de la selección, del país”.

Las gracias a Ricardo Gareca

El futbolista de 32 años volvió a elogiar la etapa de Gareca y destacó que hizo que un país vuelva a soñar por la Selección Peruana.

“hay que ser agradecidos y yo soy una persona agradecida por las cosas que Ricardo nos dio a nivel de selección. Te hablo más allá del jugador, más bien como peruano por todo lo que nos hizo vivir, ayudó a unir un país. Fueron ocho años en los que logró que un país vuelva a soñar y sonreír orgullosos de su selección”, culminó.

Gareca y su paso por Perú

Ricardo Gareca dirigió a Perú en 96 ocasiones, con un balance de 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas.

El 'Tigre' Gareca llevó a Perú a superar todas las fases de grupos en las Copas América, certamen que terminó en el segundo lugar tras perder la final de Brasil en 2019.

Asimismo, la bicolor clasificó a un Mundial después de 36 años al acceder a Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó cerca de clasificar tras perder ante Australia en el repechaje.

Tags
Ricardo Gareca Selección Peruana Christofer Gonzales

