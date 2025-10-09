De última hora: Manuel Barreto sorprende con dos convocatorias a pocas horas del amistoso ante Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile y Perú afrontan este viernes su primer amistoso tras quedar fuera del Mundial 2026, un duelo que se jugará en el estadio Bicentenario de Santiago, en la fecha de descanso del Mundial Sub-20 que alberga el país sureño, y en el que ambas selecciones buscan transformarse para el 2030.

Ambas selecciones están inmersas en una reestructuración, pero ambas siguen lideradas por entrenadores interinos, quienes han comenzado el proceso de ampliación de la base de jugadores elegibles.



RPP pudo conocer que el entrenador interino Manuel Barreto decidió la convocatoria de última hora de D’Alessandro Montenegro, de ADT, y Álvaro Rojas, jugador de Universitario que juega a préstamo en Juan Pablo II. Ambos jugadores pasaron de sparrings a ser incluido al viaje a Santiago.

Últimos partidos de Chile y Perú

El último partido de chilenos y peruanos fue el 9 de septiembre, en el que ambos fueron locales en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.



'La Roja' empató sin goles ante Uruguay, y quedó última en la clasificación, mientras que la bicolor perdió 0-1 con Paraguay y finalizó novena.

D' Alessandro Montenegro

Alvaro Rojas

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en Fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile en vivo por TV y streaming?

El partido entre Perú vs Chile será transmitido EN DIRECTO por América TV (4 y 704 HD), ATV (9 y 709 HD), Movistar Deportes (3 y 703 HD) y Chilevisión. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.