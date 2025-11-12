Perú vs Rusia en vivo: ¿Dónde escuchar en directo el amistoso por fecha FIFA en San Petersburgo?

Conoce cómo sintonizar el Perú vs Rusia en vivo desde San Petersburgo por el amistoso internacional por fecha FIFA. Escucha la emisión con RPP.

Perú vs Rusia se enfrentan en vivo este miércoles en San Petersburgo en un vibrante encuentro en amistoso internacional por fecha FIFA, en el que Manuel Barreto probará un once atípico. ¿Dónde escuchar en directo el partido? Sigue todo los pormenores de la transmisión radial con RPP.pe.

► Perú vs. Rusia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional por fecha FIFA en San Petersburgo?

Perú vs Rusia: alineaciones confirmadas

Selección de Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza.

Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza. Selección de Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Maksim Osipenko, Viktor Melekhin, yuri Gorshkov; Yegor Prutsev, Nail Umyarov, Aleksey Batrakov; Aleksei Miranchuk, Aleksandr Golovin e Ivan Sergeev.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia en vivo en amistoso por fecha FIFA?

El partido Perú vs Rusia está programado para este miércoles 12 de noviembre por el amistoso por fecha FIFA en el estadio Gazprom Arena, el cual tiene una capacidad para 68 mil asistentes. El choque va desde las 12:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. de Rusia.

¿A qué hora juegan Perú vs Rusia en vivo en amistoso por fecha FIFA?

En Perú, el partido Perú vs Rusia inicia a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Rusia inicia a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Rusia inicia a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Rusia inicia a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Rusia inicia a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Rusia inicia a las 1:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Perú inicia a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Rusia inicia a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Rusia inicia a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Rusia inicia a las 2:00 p.m.

En España, el partido Perú vs Rusia inicia a las 8:00 p.m.

En Italia, el partido Perú vs Rusia inicia a las 8:00 p.m.

En Francia, el partido Perú vs Rusia inicia a las 8:00 p.m.

¿Dónde escuchar el Perú vs Rusia en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Perú vs Rusia desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo escuchando RPP Noticias, la radio oficial de los partidos de la selección peruana. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para seguir el partido amistoso.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde ver transmisión Perú vs Rusia en vivo y en directo?

Por su parte el Perú vs Rusia será transmitido a nivel nacional por TV en señal abierta a través de América TV y ATV, De otro lado, todas las incidencias las encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.