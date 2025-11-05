Innovador diseño: La nueva camiseta de la Selección Peruana [FOTO]

A Perú se le vienen dos partidos en noviembre. Y es que de la mano de Manuel Barreto en la dirección técnica interina, la bicolor juega contra Chile y Rusia.

Para estos cotejos, la Selección Peruana irá a tierras europeas y en la previa de la convocatoria es que se ha conocido el diseño de la camiseta que luciría la blanquirroja de cara a los próximos amistosos.

La web Footy Headlines, que se especializa en camisetas a nivel mundial, mostró cómo será la nueva indumentaria de Perú en el mediano plazo.

Así luce la nueva camiseta de la Selección PeruanaFuente: Footy Headlines

La nueva camiseta de la Selección Peruana

La misma presenta un innovador diseño con el logo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al medio y no en la parte superior izquierda del pecho.

"La famosa franja roja está presente, pero con un toque moderno y llamativo: la camiseta de local no presenta una franja recta, sino una con bordes y curvas", es lo que se indica.

Asimismo, el citado portal sostiene sobre la camiseta de la Selección Peruana que "se mantiene limpia y tradicional, utilizando una base blanca impecable y sutiles detalles rojos en el cuello y los hombros".

Por otra parte, uno de los rivales del seleccionado nacional dio cuenta de su lista de convocados para el amistoso. Chile prepara lo que será un nuevo enfrentamiento ante los dirigidos por Barreto.

Lista de convocados de Chile para los amistosos con Perú y Rusia

Arqueros: Laurence Vigouroux (Swansea), Thomas Gillier (Montreal) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre), Iván Román (Atlético Mineiro), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino), Benjamín Kuscevic (Fortaleza) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Volantes: Matías Sepúlveda (U. de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Ignacio Saavedra (Sochi), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente), Agustín Arce (Deportes Limache) y Darío Osorio (Midtjylland).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo), Ben Brereton (Derby County), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio).