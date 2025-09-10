Carlos Zambrano tras derrota de Perú: "Felizmente acabó la pesadilla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano lamentó la derrota de Perú ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El experimentado central indicó que la bicolor clasificó pocas veces a los Mundiales.

"Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta pelear, luchar y, con lo poco que tenemos, procuramos dar batalla a los rivales”, señaló a Movistar Deportes.

Zambrano, de 36 años, sostuvo que "es muy duro terminar así, esperábamos llevarnos un buen resultado por la gente que vino a apoyarnos. Somos los que estamos, no hay más jugadores, seamos realistas tenemos poco, y ahora hay que tratar de pensar positivo".

Además, puntualizó que la campaña de Perú fue una "pesadilla", ya que terminó en el noveno lugar de las Eliminatorias con solo 12 puntos.

"Felizmente acabó la pesadilla, a tratar de olvidar este mal momento. Hemos manejado los partidos de local, pero ahora tuvimos una desconcentración, lo más justo era un empate, son cosas de fútbol. Todos somos culpables, FPF, entrenadores, más nosotros, porque somos los que estamos en el campo", culminó.

