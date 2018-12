Juan Carlos Oblitas renovó con la FPF hasta 2021. | Fuente: AFP

Luego de días de suspenso, finalmente Juan Carlos Oblitas renovó su contrato con la FPF y continuará como gerente deportivo de la Selección Peruana en todas sus categorías hasta 2021, plazo que se alargará automáticamente si la bicolor clasifica a Qatar 2022.

Poco después de conocerse la noticia, el 'Ciego' conversó de todo en Fútbol como cancha, de RPP. Entérate todo lo que dijo:

Sobre su renovación y tema Oviedo:

"No es casualidad que yo haya conversado con los periodistas y diga que yo vivía el día a día, que quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos para tomar esta decisión. Lo único que he pedido y lo único quiero es que mi continuidad en la Selección signifique solo hablar de fútbol y no de otras cosas. Quiero que se respeten los proyectos deportivos tanto de mayores como de menores. Con eso fue más fácil sentarme y conversar, firmar y continuar en el cargo".

"Antes de cerrar el contrato, lo primero que hablé con Agustín Lozano fue sobre ese tema (divisiones menores). Él está totalmente consciente de eso. El plan más importante es el tema de menores. A la FPF, Agustín Lozano no la encontró con la claridad financiera que esperaba. Es cuestión de finanzas. Si hay algo que ha sostenido a la Selección en este tiempo, es lo deportivo. La FPF necesita un tiempo más para manejar estos proyectos y llegar a buen puerto".

"Había días en los que me despertaba y tenía ganas de mandar todo al tacho, y había días en los que me despertaba y decía 'esto tiene que continuar, no podemos perder lo que hemos ganado'. Me mortificaba un poco que se personalicen estos temas. Los proyectos son más fuertes que las personas que manejan los proyectos. En vez de hablar de La Liga, del Cristal vs. Alianza, del Alianza vs. Melgar, hablábamos de otros temas".

"No necesariamente (el cambio de presidente ayudó a mi renovación). Lo más sencillo hubiera sido arreglar con Edwin Oviedo desde que me lo dijo. Me sentaba con él, salíamos en la foto, todo muy lindo, pero yo después no hubiera dormido tranquilo. Hubiera arreglado mucho mejor financieramente o económicamente de lo que he arreglado ahora. Sería la salida más fácil para mí, hasta irresponsable hubiera sido".

"Yo le dije a Oviedo que conversaríamos con calma a fin de mes, 'primero vamos a ver cómo va tu situación', pero que distanciemos una cosa de la otra. El cambio se dio porque se dieron estas circunstancias personales de Edwin Oviedo, pero me tocó conversar con Lozano y hemos llegado a la conclusión de que los temas deportivos son los únicos que debemos tocar nosotros y yo soy responsable de eso".

Juan Carlos Oblitas, junto a Ricardo Gareca y Edwin Oviedo. | Fuente: Andina

Sobre La Liga 2019 y la relación entre FPF y ADFP:

"En este momento no me voy a involucrar en La Liga (torneo de clubes 2019). Ya conversé con Agustín Lozano y fui claro. Falta muy poco tiempo para que empiece el próximo torneo y tendríamos que tener todo definido. Hace unos meses se nombró un Gerente General, Víctor Villavicencio, y él tiene que salir y explicar todo avanzado. Tengo entendido que ya tuvo reuniones con los clubes. Yo me he comprometido en involucrarme en el tema de La Liga, pero pensando en el año siguiente. Este año hay un tema ya avanzado y tiene que entrar en concordancia con los clubes".

"Para mí, la ADFP son los clubes. La representatividad de los clubes está en la ADFP. Tiene que haber un trabajo en conjunto. Siempre conversaba de esto con Edwin Oviedo. Es muy duro sentarse a conversar con los miembros de la ADFP de estos temas, pro no hay que perder las formas ni la esperanza de un diálogo. Los interlocutores tienen que ser los idóneos para que se busque ese acercamiento. No se puede empezar un torneo con clubes que han terminado debiendo. No podemos permitir que sigamos con la misma problemática".

"Si nos sentamos a conversar (FPF y ADFP) nos vamos a dar cuenta de que concordamos mucho más que lo que nos diferenciamos. Todos queremos que esto salga bien. Los clubes no van a querer que salga mal, y nosotros queremos que salga perfecto".

Juan Carlos Oblitas renovó con la FPF. | Fuente: AFP

Sobre Ricardo Gareca y la Selección Peruana:

"Lo de Boca Juniors, no había absolutamente nada. Son especulaciones que se dieron en el 'mundo Boca'. Ricardo Gareca tiene toda la ilusión de ir al Mundial con Perú nuevamente y de que esto siga mejorando. Y respecto a su visita a Oviedo no tuve oportunidad de conversar con él".

"Sin lugar a duda, las derrotas de fin de año nos sirven de mucho. Ricardo está convencido de las falencias que hemos tenido y para marzo debemos tener otra mentalidad nuevamente, volver a lo nuestro. Volver a fijarnos en el equipo que queremos y las cosas negativas las tenemos que solucionar. Muchas veces sirven más estas derrotas que ganar sin jugar bien y al final te engañe".

"Es muy difícil que Marcelo Márquez (psicólogo de la Selección Peruana) siga con nosotros. Hay temas personales que tiene que solucionar, pero es complicado".

"Siempre hemos tratado de manejar la parte deportiva de una manera que nos llevó a tener mejores resultados con el apoyo de la presidencia, ha funcionado maravillosamente bien hasta que fuimos al Mundial. Han habido ciertas cosas que manejé en la interna, pero la percepción de afuera era demasiado exagerada".

Sobre amistosos de marzo:

"Antonio García Pye está muy cercana a errar dos posibilidades (de amistosos para marzo). Una es en EE.UU con dos rivales que están por definirse y la otra es ir a Europa a jugar con rivales que aún no nos dan respuesta concreta respecto a posibilidades financieras. Entre hoy y mañana Antonio debe estar cerrando ese tema".

"En el calendario FIFA no hay cruces. Cuando hay fecha FIFA, internacionalmente no puede haber Sudamericana ni Libertadores. Puede haber semana anterior o posterior, pero en fecha FIFA no puede ni debe haber cruces".





La Selección Peruana jugará dos amistosos en marzo. | Fuente: AFP

Sobre Mario Salas a Colo Colo:

"No me sorprende porque es un profesional. Ha hecho una campaña extraordinaria en Cristal. Yo ya venía entrando a periódicos de Chile y se venía hablando de eso. No me sorprende. No lo tomemos como algo anormal. Es normal en el fútbol profesional. Colo Colo tiene que pagar penalidad, el técnico piensa que es lo mejor para él ahora. Hizo una campaña impecable y ha dejado muy bien a Sporting Cristal. Ahora le corresponde a cristal buscar el técnico idóneo y seguramente lo va a encontrar".

Sobre contar con Paolo Guerrero antes de la Copa América:

"Sin lugar a dudas. Tenemos fecha de marzo y, previo a la Copa América, en la etapa de preparación, tenemos la posibilidad de hacer partidos que pueden ser en el Perú. Podría ser con rivales de Sudamérica o el mismo Qatar o Japón. Tenemos esa posibilidad y es la idea que manejamos".