Gianluca Lapadula juega en el Benevento de la Serie A | Fuente: Instagram

El último fin de semana, Gianluca Lapadula se convirtió en tendencia en Perú. El delantero no había convertido goles o le había dado el sí a la Selección después de cuatro años, todo fue a raíz de un particular tatuaje en su hombro izquierdo y sobre el cual escribió un claro mensaje. "Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre. ¡Perú!", fue el texto que acompañó a la imagen.

Lapadula imprimió en su piel la reprentación de un nativo que, según su intención, buscaba acercarse a la cultura peruana, no obstante, la imagen se aproxima a los jefes nativos americanos de la tribu de los sioux radicados en Dakota del Sur y Minnesota del siglo XIX.

Ahora, el futbolista del Benevento de la Serie A se refirió a aquel tatuaje, explicando qué significa y si esto está relacionado a una intención de jugar por la Selección Peruana, donde es elegible debido a la nacionalidad de su madre.

“Quería imprimir en mi piel lo que me pertenece. Nunca he tenido la oportunidad de conocer Perú personalmente, lo que sé es a través de las historias de mi madre. En el último período mi curiosidad ha crecido, he mirado muchas fotos y muchos videos. Incluyendo este video donde se ve una fiesta en Paramonga sobre el ‘Señor de la Soledad’, donde se utilizan muchos símbolos incas, incluyendo la bandera del Tahuantinsuyo y tocados emplumados: esta es la motivación de mi representación", dijo en entrevista con 'Sky Sports'.

"Desde niño estaba muy apegado al Perú, tenía muchos amigos peruanos con los que iba a jugar. Y también me gustó la cocina, mi mamá hizo tantos platos deliciosos que realmente lo aprecié. Estoy muy feliz de poder aprender más sobre mis orígenes y, por qué no, un día cumplir el sueño de ir a Perú", agregó.