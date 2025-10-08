Jesús Castillo sobre el liderazgo en la Selección Peruana: "Otros tienen ese rol, yo soy un jugador de 24 años"

El mediocampista de Universitario apuntó que todavía debe sumar más experiencia antes de asumir un rol de líder en la Selección Peruana.
La Selección Peruana enfrentará a Chile este viernes en Santiago por el partido amistoso de la fecha FIFA de octubre. Con Manuel Barreto en el cargo de manera temporal, la Bicolor comienza a trabajar, con muchos rostros nuevos, para el proceso mundialista del 2030.
“Nos venimos preparando bien para el partido de viernes. Sabemos que no es un partido oficial, pero es importante para nosotros, para mostrarnos, para hacer un gran partido y dejar bien al Perú”, declaró Jesús Castillo.
Jesús Castillo, mediocampista de Universitario, forma parte de la convocatoria tras contar con un presente importante con continuidad y destacando en su club, donde se ha ganado la titularidad.
“Me siento muy bien, ahora tengo ritmo, lo que me faltaba en realidad. Me siento muy bien físicamente. Cada día vengo aprendiendo, cada día voy mejorando más cosas, y hoy me siento en el mejor momento de mi carrera”, indicó.
Castillo y el liderazgo en la Selección Peruana
De los citados por Manuel Barreto, solo dos futbolistas superan los 30 años (Anderson Santamaría y Miguel Araujo), Marcos López es el jugador con más partidos (47), nueve de los citados no han debutado en la Selección Peruana y cinco fueron convocados por primera vez.
“Yo creo que es un proceso, como en todo lugar. Hay muchos jugadores que recién vienen sumándose a la selección. Y creo que se van a ir adaptando, sobre todo es eso, adaptarse a la selección, saber lo que es”, dijo el volante.
Jesús Castillo fue consultado respecto a si debe asumir un rol de más experiencia en esta selección, un punto que detalló les corresponde a otros futbolistas.
“Yo creo que otros jugadores tienen ese rol. Yo sigo siendo un jugador con 24 años, de corta experiencia. Pero sí, como lo dicen, yo he tenido bastante tiempo aquí en la selección también. He venido aprendiendo de los que ya han estado por acá. Trato de apoyar y de ayudar a los compañeros en lo que pueda, dentro del campo, tanto como afuera también. Siempre es buena una convocatoria con rostros nuevos. Siempre en cada convocatoria, en cada vestuario, hay líderes”, manifestó.
Perú se alista para enfrentar a Chile
La Bicolor viajará el jueves a Chile y un día después enfrentará a ‘La Roja’ en Santiago. Será el único partido que jugará Perú en la ventana internacional FIFA de octubre.
Tras la baja de Kevin Quevedo por motivos personales, el grupo se quedó con 24 integrantes, dado que Alex Valera no fue desconvocado a pesar de aún presentar molestias físicas. Este miércoles, el equipo trabajó con el plantel completo tras sumarse Luis Ramos procedente de Colombia, el delantero que apunta a ser titular en el ataque.