Ricardo Gareca afronta la parte final de segundo proceso mundialista con la Selección Peruana. Después de haber obtenido la clasificación histórica para Rusia, el estratega apunta a repetir el logro para Qatar 2022, donde actualmente la ‘bicolor’ se ubica en zona de repechaje de las Eliminatorias.

Restan solo cuatro jornadas para el final del certamen, las que se definirán en marzo, fecha en la que también expira el vínculo de Ricardo Gareca con Perú. De obtener el cupo para Qatar 2022, este se extenderá automáticamente hasta la gran competición.

Afrontar un tercer periodo con la Selección Peruana aún no es un tema decidido por el ‘Tigre’, no obstante, recordó cuando pidió un tiempo antes de aceptar un proceso nuevo al frente de la ‘bicolor’.

“La única posibilidad de que yo no renovara con Perú es que tuviera posibilidades concretas con la Selección Argentina, sino estoy muy cómodo en Perú”, dijo el estratega en ‘ESPN’, expresando que esperó tener alguna opción segura con la albiceleste en 2018.

Gareca y el apoyo en la Selección Peruana

Ricardo Gareca también mencionó los momentos difíciles que le tocó afrontar al mando del equipo, donde enfatizó que siempre se sintió respaldado a pesar de los resultados.

“Tuve respaldo en los momentos más jodidos, cuando no ganaba. Los dirigentes me respaldaron, Oblitas -el director de la selección- me respaldó, estamos muy agradecidos a Perú en ese aspecto. Ahora también me respaldaron en un momento jodido porque estábamos anteúltimos, ahora nos enganchamos, pero en dos fechas anteriores estábamos anteúltimos. Siempre tuve respaldo, le pedí un mes, después escuché para dónde iba la cosa o si se habla de nombres”, concluyó el técnico.

