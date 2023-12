¿Cuándo la FPF oficializará la salida de Juan Reynoso como DT de la Selección Peruana?

A pocas semanas que termine el 2023, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está a puertas de finiquitar el contrato de Juan Reynoso para oficializar su salida como entrenador de la Selección Peruana, que hoy en día ocupa el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

RPP pudo conocer que este miércoles la FPF emitiría un comunicado dejando en claro que Reynoso no es más seleccionador de la bicolor, cargo que ocupó desde agosto del 2022 tras la salida de Ricardo Gareca.

Desde la Videna se trabajó desde hace semanas para llegar a un punto medio para que ambas partes acaben conformes con la desvinculación de Reynoso, que contó con Jaime Serna y los mexicanos Joaquín Velásquez y Luis Orozco como asistentes técnicos.

En la FPF se sabe que el tiempo corre dado que ese factor es importante para que el uruguayo Jorge Fossati sea confirmado como el nuevo entrenador de Perú a pocos días de la pretemporada de Universitario de Deportes.

Universitario y Fossati

"Es una posición de la Federación. Nosotros tratamos de manejarnos dentro de lo correcto y, en ese sentido, creemos conveniente que no debemos conversar con nadie que no sea el profesor Fossati porque tiene contrato con nosotros", aseguró el administrador del cuadro crema, Jean Ferrari, sobre Jorge Fossati, quien en la 'U' esperaban que sea entrenador en el Centenario del Club.

Desde Uruguay, Fossati se pronunció sobre su futuro e indicó que aún no tenía nada cerrado con la Selección Peruana. Sobre su vínculo con Universitario indicó que en el fútbol no hay contrato que no se puede cortar.

Partidos de la Selección Peruana en el 2023

Fecha Partido Resultado Competencia 25 de marzo Alemania vs. Perú 2-0 Amistoso 28 de marzo Marruecos vs. Perú 0-0 Amistoso 16 de junio Corea del Sur 0-1 Amistoso 20 de junio Japón vs. Perú 4-1 Amistoso 7 de septiembre Paraguay vs. Perú 0-0 Eliminatorias 12 de septiembre Perú vs. Brasil 0-1 Eliminatorias 12 de octubre Chile vs. Perú 2-0 Eliminatorias 17 de octubre Perú vs. Argentina 0-2 Eliminatorias 16 de noviembre Bolivia vs. Perú 2-0 Eliminatorias 21 de noviembre Perú vs. Venzuela 1-1 Eliminatorias

