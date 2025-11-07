Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Hallan sin vida a pescador reportado como desaparecido tras accidente en embarcación en el mar de Pacasmayo

Tras la disposición fiscal el cuerpo fue trasladado a la morgue de Pacasmayo para las diligencias posteriores.

Tras la disposición fiscal el cuerpo fue trasladado a la morgue de Pacasmayo para las diligencias posteriores.Fuente: RPP/cortesía

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Julio César Escobar Chávez, de 49 años, llevaba cuatro días como desaparecido y su cuerpo fue encontrado por la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Actualidad
00:00 · 01:00

El pescador que fue reportado como desaparecido tras un accidente en una embarcación que había ingresado al mar de Pacasmayo fue encontrado sin vida.

La lamentable noticia fue reportada por la Unidad de Seguridad Ciudadana al Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

La víctima fue identificada por las autoridades como Julio César Escobar Chávez (49), quien estaba cuatro días desaparecido.

En las acciones de búsqueda de las últimas horas, fue encontrado con vida Irving Jhordanno Oré Rodríguez (31), otro de los pescadores que permanecían como desaparecidos.

Los familiares de Escobar Chávez fueron los principales impulsores de la búsqueda y pidieron ayuda a la Unidad de Seguridad Ciudadana de Pacasmayo, que se mantuvo alerta en todo momento y recibiendo apoyo, incluso, de una escuela de aviación.

Tras la disposición fiscal, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Pacasmayo para las diligencias posteriores.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Pacasmayo desaparecido pescador

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA