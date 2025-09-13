Últimas Noticias
Tragedia en la Vía de Evitamiento: Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra chofer de bus siniestrado

Dos personas murieron y al menos nueve resultaron heridas en el fatal accidente del pasado jueves, 11 de septiembre.
Dos personas murieron y al menos nueve resultaron heridas en el fatal accidente del pasado jueves, 11 de septiembre. | Fuente: RPP / Jacqueline Meza
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Martín Effio es investigado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, tras el fatal impacto del bus que conducía contra un guardavía de la autopista, en la jurisdicción de Ate.

El Poder Judicial dictó este sábado, 13 de septiembre, nueve meses de prisión preventiva contra Martín Alejandro Effio Dávila (40), chofer del bus de la empresa Real Star que el pasado jueves protagonizó un fatal accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Santa Anita “logró nueve meses de prisión preventiva para el conductor de bus de transporte público Martín Effio, investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como de lesiones culposas en agravio de nueve personas”. 

“Esto luego de que colisionara el vehículo contra una baranda metálica en la Vía de Evitamiento, en Ate, y ocasionara los daños personales”, apuntó la institución.

Como se recuerda, en el fatal accidente -cuyas causas son motivo de investigación- murieron dos personas y otras nueve resultaron heridas. 

El Ministerio Público indicó, además, que el fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta, a cargo del caso, ha requerido incautar la unidad siniestrada “a efectos de garantizar el pago de una reparación civil”.

Conductor investigado por homicidio culposo

Como se recuerda, el Ministerio Público informó que ha abierto un expediente contra el chofer por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Effio Dávila permanece detenido en la sede del Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria. Luego del accidente, el conductor fue trasladado a la Comisaría PNP de Salamanca, tras lo cual fue derivado a esta dependencia policial especializada. 

Como parte de las diligencias iniciales, se le practicó dosaje etílico y examen toxicológico para descartar consumo de alcohol o drogas. Además, brindó su declaración ante el fiscal de turno y la PNP, según fuentes consultadas por RPP.

Cabe mencionar que, al consultar su documento de identidad en la plataforma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se confirmó que Effio Dávila no posee licencia de conducir vigente, lo que agravaría su situación legal. 

Vía de Evitamiento Poder Judicial Accidente de tránsito Ate

