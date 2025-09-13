Cayeron ‘Los Torcidos de Los Cedros’ en Chorrillos: delincuentes asaltaban a universitarios y vaciaban sus cuentas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes ‘Los Torcidos de los Cedros’, una banda criminal dedicada al robo de celulares a estudiantes universitarios en el distrito limeño de Chorrillos.

El jefe del Escuadrón Verde de la PNP, Pedro Rojas, informó a RPP que los delincuentes no solo robaban los celulares a mano armada, sino que también amenazaban a sus víctimas para obligarlas a revelar sus claves y así acceder a información privada y cuentas bancarias.

Rojas detalló que las principales víctimas de ‘Los Torcidos de los Cedros’ eran los estudiantes del campus Villa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“El lugar de su centro de operaciones delictiva era la avenida Cedro de Villa, a tres cuadras de la Universidad UPC”, precisó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Intervenidos tienen prontuario criminal

Recientemente, las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los detenidos empleó un arma de fuego para robarle el celular a una joven que caminaba por la avenida Cedros de Villa, a pocas cuadras de la citada casa de estudios.

Los intervenidos fueron identificados como William Stickler Chuquipiondo (30), Miguel Ferrer Ramírez (32) y Agustín Aguirre Correa (38).

De acuerdo con información policial, los tres cuentan con antecedentes por diversos delitos. Además, durante la intervención se les incautó un arma de fuego, celulares, municiones y una billetera con varias tarjetas de crédito que habrían sido robadas.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.