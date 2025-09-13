Últimas Noticias
Cayeron ‘Los Torcidos de Los Cedros’ en Chorrillos: delincuentes asaltaban a universitarios y vaciaban sus cuentas

A los intervenidos se les incautó un arma de fuego, celulares, municiones y una billetera con varias tarjetas de crédito que habrían sido robadas.
A los intervenidos se les incautó un arma de fuego, celulares, municiones y una billetera con varias tarjetas de crédito que habrían sido robadas. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

La Policía detalló que el centro de operaciones de la banda criminal era la avenida Cedro de Villa, a tres cuadras de una universidad privada.

Policiales
00:00 · 02:13

Los agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes ‘Los Torcidos de los Cedros’, una banda criminal dedicada al robo de celulares a estudiantes universitarios en el distrito limeño de Chorrillos.

El jefe del Escuadrón Verde de la PNP, Pedro Rojas, informó a RPP que los delincuentes no solo robaban los celulares a mano armada, sino que también amenazaban a sus víctimas para obligarlas a revelar sus claves y así acceder a información privada y cuentas bancarias.

Rojas detalló que las principales víctimas de ‘Los Torcidos de los Cedros’ eran los estudiantes del campus Villa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“El lugar de su centro de operaciones delictiva era la avenida Cedro de Villa, a tres cuadras de la Universidad UPC”, precisó.

Intervenidos tienen prontuario criminal

Recientemente, las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los detenidos empleó un arma de fuego para robarle el celular a una joven que caminaba por la avenida Cedros de Villa, a pocas cuadras de la citada casa de estudios.

Los intervenidos fueron identificados como William Stickler Chuquipiondo (30), Miguel Ferrer Ramírez (32) y Agustín Aguirre Correa (38).

De acuerdo con información policial, los tres cuentan con antecedentes por diversos delitos. Además, durante la intervención se les incautó un arma de fuego, celulares, municiones y una billetera con varias tarjetas de crédito que habrían sido robadas.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Grupo Terna PNP Policía Chorrillos Inseguridad ciudadana

