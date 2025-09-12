Últimas Noticias
Ministerio Público abrió investigación contra chofer de bus que protagonizó fatal accidente en la Vía de Evitamiento

El fatal accidente ocurrió ayer, jueves, en la Vía de Evitamiento.
El fatal accidente ocurrió ayer, jueves, en la Vía de Evitamiento. | Fuente: RPP / Jacqueline Meza
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El conductor Martín Effio es investigado por el presunto delito de homicidio culposo por la muerte de dos pasajeros en el trágico choque de bus contra una valla metálica.

El Ministerio Público abrió investigación contra Martín Alejandro Effio Dávila (40), el chofer del bus de la empresa Real Star que ayer, jueves, protagonizó un fatal accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.

En un comunicado, la institución informó que el primer despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, a cargo del fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta, abrió expediente contra el conductor, “por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como de lesiones culposas en agravio de nueve personas”.

Como se recuerda, dos pasajeros, un varón y una mujer, perdieron la vida en el trágico accidente, mientras que al menos nueve personas resultaron heridas.

“El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta dispuso las diligencias de manera inmediata a efectos de determinar la responsabilidad penal del imputado, y proceder con el levantamiento de los cadáveres junto con la Unidad Especializada de Tránsito de Lima”, indicó el Ministerio Público.

“Además, dispuso que se realice el dosaje etílico al conductor, así como la pericia de tránsito en el lugar de los hechos para verificar la velocidad de la unidad de transporte accidentada”, añadió.

Al cierre de esta nota, el investigado se encuentra detenido en la Comisaría PNP de Salamanca, en la jurisdicción Ate.

Fatal accidente en Ate

Como se recuerda, ayer, jueves, un bus de la empresa Real Star chocó violentamente con un guardavía de la Vía de Evitamiento, cerca del puente Santa Anita, en la jurisdicción de Ate; accidente que dejó como saldo dos personas muertas y al menos nueve heridas.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el fatal impacto. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la unidad de transporte público -fuera de control- avanzar directamente contra una valla metálica de la autopista y estrellarse frontalmente.

El impacto fue tan violento, que un enorme fierro de la estructura atravesó la carrocería del vehículo.

Las causas del accidente son materia de investigación. Inicialmente, se manejaba la hipótesis de que la unidad sufrió una falla mecánica, pero esto no ha sido corroborado oficialmente.

Tags
Vía de Evitamiento Accidente de tránsito Lima Ate Ministerio Público

