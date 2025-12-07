SJL: Ocho personas heridas tras choque entre taxi y una combi, cuyo chofer y cobrador se dieron a la fuga

Pudo ser una tragedia. La avenida Gran Chimú, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), fue escenario de un nuevo accidente de tránsito cuyas consecuencias pudieron ser fatales.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, domingo, en la cuadra 3 de la referida vía, donde una combi de placa ABG 833, perteneciente a la empresa Bekami SAC, chocó contra un taxi, con matrícula CMJ 127, que llevaba pasajeros, justo cuando se disponía a virar rumbo al jirón Huiracocha.

El impacto produjo una fuerte abolladura en el lado derecho del taxi, lo que ocasionó el desprendimiento de la puerta. Por su parte, la combi terminó con la parte frontal prácticamente destrozada.

Chofer y cobrador se dieron a la fuga dejando 6 heridos

La colisión dejó seis personas heridas que iban a bordo del taxi, entre hombres y mujeres, las cuales fueron trasladadas de emergencia al hospital Hipólito Unanue. RPP pudo conocer que presentan heridas leves y, al cierre de esta nota, seguían en evaluación.

Por su parte, el chofer y el cobrador de la combi que chocó contra el taxi se dieron a la fuga, tras percatarse de la gravedad de la colisión.

Mientras tanto, los vecinos de la zona indicaron a nuestro medio que no es el primer accidente de tránsito que se registra en el lugar, sino que estos son constantes debido a la falta de semáforos, la nula señalización en la zona y la ausencia de, al menos, rompemuelles. Además, indicaron que han insistido con la instalación de dichos dispositivos a la municipalidad del distrito, pero que, hasta ahora, no reciben respuesta.

Efectivos de la comisaría del sector de Zárate llegaron también al lugar de los hechos para las pesquisas de rigor y recopilar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el fin de dar con el paradero de las dos personas que se dieron a la fuga para evadir su responsabilidad por el accidente.