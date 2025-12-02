Incendio consume ferretería en Villa El Salvador: once unidades de bomberos atienden emergencia

Un incendio de gran magnitud consume una ferretería en el cruce del jirón César Vallejo y la Av. Pachacútec, en la zona industrial del distrito de Villa El Salvador.

Hasta 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada aproximadamente a las 5:40 a. m. de este martes, 2 de diciembre, de acuerdo al portal web de la institución.

La zona, donde funcionan ferreterías y almacenes de madera, ha sido evacuada y restringida al tránsito por las autoridades del distrito con ayuda del personal del Ejército.

Los vecinos reportaron que han podido escuchar pequeñas explosiones al interior del local, presumiblemente por el material inflamable afectado por las llamas.

Ante la magnitud de esta emergencia, los bomberos han solicitado la presencia de más unidades. Asimismo, se dispuso el traslado de un camión cisterna de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Algunos propietarios intentaron retirar la mercadería de sus negocios, ante el temor de que el fuego se expanda y afecte sus predios. Hasta el cierre de esta nota, el incendio aún no ha sido controlado y no se han reportado heridos ni fallecidos.

Ante el reporte de la emeregencia, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, reportó la activación de sus protocolos y el despliegue de una ambulancia del SAMU para garantizar la atención ante la posible referencia de algún herido.

Sedapal brinda apoyo a los bomberos

Sedapal informó que viene brindando apoyo a los bomberos con el incremento de la presión de agua y el envío de un camión cisterna para controlar el siniestro.

Asimismo, personal de la empresa se puso a disposición de los bomberos para contribuir con la logística necesaria y garantizar el abastecimiento de agua necesario para su labor.

"Mantenemos una coordinación constante con las autoridades competentes para asegurar el suministro de agua y respaldar en sus esfuerzos a la CGBVP", precisaron.