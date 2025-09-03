Corte de agua en Lima hoy 03 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 03 de septiembre?

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cahuidé

Urbanización Cahuidé Ampliación

Urbanización Cielo Azul

Urbanización Sarita Colonia

Urbanización Condorcanqui

Urbanización Mariano Melgar

Urbanización El Misti

Urbanización Nuevo Amanecer

Urbanización Precursores

Urbanización San Pablo y San Pedro

Urbanización Condorcanqui (P.J.)

Urbanización José Olaya (P.J.) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 03 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 03 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Ampliación Comité 32

Urbanización A.H. Ampliación Castilla, Ramón

Urbanización A.H. Chavín de Huántar

Urbanización A.H. Nueva Esperanza Comité 8C

Urbanización A.H. Santa Cruz

Urbanización A.H. Villa Los Heraldos

Urbanización P.J. Bolívar Ampliación Simón

Urbanización P.J. San Francisco Tablada Lurín 2da Etapa

Urbanización P.J. Tablada de Lurín

Urbanización P.J. Vallejo, César Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 03 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 03 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Rinconada del Lago - 1ª Etapa

Rinconada del Lago - 2ª Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 03 de Septiembre, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 03 de Septiembre, 11:00 pm

