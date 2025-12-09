Últimas Noticias
Una mujer murió atropellada por un bus de transporte público en Villa El Salvador

Fernando Chuquillanqui

El trágico accidente de tránsito ocurrió en el cruce de las avenidas Revolución y Villa del Mar, en circunstancias que son motivo de investigación.

El tránsito en la zona estuvo interrumpido mientras se realizaban las pesquisas. | Fuente: RPP

Las calles de Lima, teñidas de sangre. Una joven mujer -no identificada- murió atropellada por un bus de transporte público, en el cruce de las avenidas Revolución y Villa del Mar, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Según testigos, la víctima caminaba por la vereda, cuando fue embestida por el pesado vehículo. El bus, fuera de control, chocó primero contra un montículo de basura y, luego, impactó a la mujer, lo que provocó que cayera al pavimento, causándole la muerte.

Lo más indignante es que el chofer de la unidad de transporte público intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido por agentes de la Policía Nacional y, posteriormente, trasladado a la comisaría del sector.

Cabe mencionar que, en el lugar del accidente, las autoridades encontraron una parte de la carrocería con el número 41, lo que sugiere que el vehículo pertenece a la empresa de transporte Federico Villarreal, conocida popularmente como ‘La Covida’.

Motociclista muere en el Callao

Este caso se suma a la muerte de un motociclista en un trágico accidente de tránsito, ocurrido en las últimas horas en la avenida Elmer Faucett, en la provincia constitucional del Callao.

Según testigos, el hombre fue embestido por un automóvil particular, por lo que perdió el control de la moto y cayó pesadamente sobre el pavimento. Su muerte fue instantánea.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año, 2 735 personas han fallecido en accidentes de tránsito a nivel nacional. 550 de esas muertes ocurrieron en Lima Metropolitana.

