Callao: un motociclista murió en violento accidente de tránsito en la avenida Faucett

El tránsito en la zona estuvo interrumpido mientras se realizaban las pesquisas del caso. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un motociclista de unos 25 años murió en un violento accidente de tránsito, registrado en las últimas horas en la avenida Elmer Faucett, cerca del cruce con la avenida Morales Duárez, en la provincia constitucional del Callao.

Según testigos consultados por RPP, el joven se desplazaba por la avenida Faucett, cuando fue impactado por un automóvil particular, perdiendo el control y cayendo pesadamente en el pavimento. Su muerte fue instantánea.

Las circunstancias del choque son motivo de investigación, a fin de determinar responsabilidades.



Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional intervinieron al conductor del automóvil involucrado en el hecho y lo trasladaron a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, para continuar con las pesquisas.

El tránsito en la zona del accidente estuvo interrumpido, mientras se realizaban las diligencias de ley.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público para ordenar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central del Callao.

Al cierre de este informe, se desconocía la identidad del motociclista fallecido.

