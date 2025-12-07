Dos fallecidos dejó un accidente de tránsito en la Panamericana Sur en Nasca

La Policía Nacional del Perú informó el choque frontal entre un auto y un camión cisterna que dejó dos fallecidos a la altura del kilómetro 470 de la Panamericana Sur en la provincia Nazca, región Ica.

Hasta el lugar del accidente llegaron miembros de la compañía de Bomberos del Distrito de Vista Alegre, además de la ambulancia del distrito de Lomas, quienes brindaron atención a los heridos.

Según la policía, al interior del auto viajaban cuatro personas, dos perdieron la vida y dos fueron trasladados al hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde vienen recibiendo la atención por parte del personal médico.

Al lugar llegaron efectivos de criminalística de la policía para recoger evidencias que serán parte de las investigaciones y determinar responsabilidades.