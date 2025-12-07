Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dos fallecidos dejó un accidente de tránsito en la Panamericana Sur en Nasca

Ica: dos fallecidos dejo un accidente de tránsito en la Panamericana Sur en Nasca
Ica: dos fallecidos dejo un accidente de tránsito en la Panamericana Sur en Nasca | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según la policía, al interior del auto viajaban cuatro personas, dos perdieron la vida y dos fueron trasladados al hospital de Nasca.

Actualidad
00:00 · 00:52

La Policía Nacional del Perú informó el choque frontal entre un auto y un camión cisterna que dejó dos fallecidos a la altura del kilómetro 470 de la Panamericana Sur en la provincia Nazca, región Ica.

Hasta el lugar del accidente llegaron miembros de la compañía de Bomberos del Distrito de Vista Alegre, además de la ambulancia del distrito de Lomas, quienes brindaron atención a los heridos.

Según la policía, al interior del auto viajaban cuatro personas, dos perdieron la vida y dos fueron trasladados al hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde vienen recibiendo la atención por parte del personal médico. 

Al lugar llegaron efectivos de criminalística de la policía para recoger evidencias que serán parte de las investigaciones y determinar responsabilidades.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Ica Nasca Panamericana Sur

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ica

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA