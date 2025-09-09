Últimas Noticias
Lince: seis heridos dejó el choque de un bus del Corredor Azul contra un árbol en la avenida Arequipa [VIDEO]

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El bus de la ruta 301 se estrelló contra un árbol a la altura del paradero Mariano Carranza. Las víctimas presentaron policontusiones leves, por lo que fueron trasladadas a una clínica local.

Lima
00:00 · 01:31
Un tramo de la cuadra 11 de la avenida Arequipa permanece cerrado por el accidente.
Un tramo de la cuadra 11 de la avenida Arequipa permanece cerrado por el accidente. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Seis personas resultaron heridas luego de que un bus del Corredor Azul, que cubre la línea 301, impactó contra un árbol a la altura del paradero Mariano Carranza, en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, en el distrito limeño de Lince.

De acuerdo con los testigos y pasajeros, el bus circulaba fuera de su carril exclusivo debido a que este fue invadido por vehículos de transporte informal.

Asimismo, el chofer de la unidad indicó que la mala ubicación de los separadores viales habría provocado el aparatoso accidente.

Tras el choque, las seis personas heridas fueron trasladas a la clínica Internacional. Según los bomberos, todos ellos presentan policontusiones leves; sin embargo, se encuentran estables.

Accidente en Lince.
Accidente en Lince. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

ATU se pronuncia

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, tras revisar el GPS del vehículo accidentado, se constató que esta respetaba los límites máximos de velocidad permitidos y contaba con toda su documentación en regla.

La Policía Nacional ya se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

Vía cerrada

¡Atención conductores! A causa del accidente, un tramo de la cuadra 11 de la avenida Arequipa de sur a norte, con dirección al Centro de Lima, permanece cerrado mientras las autoridades realizan los trabajos de limpieza y retiro del vehículo.

