Un muerto y dos heridos deja choque entre auto y tráiler en la Panamericana Norte

Por su parte, el conductor del tráiler también resultó herido, siendo trasladado de emergencia al Hospital de Casa Grande para tratar sus lesiones.
Por su parte, el conductor del tráiler también resultó herido, siendo trasladado de emergencia al Hospital de Casa Grande para tratar sus lesiones. | Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El violento accidente se produjo en el sector Chuín-Paiján, en la provincia de Ascope. El fallecido era el chofer de la unidad menor.

La Libertad
Un violento accidente de tránsito se produjo en el sector en el sector Chuín-Paiján, en plena Panamericana Norte, en la provincia de Ascope, región La Libertad.

Producto del choque frontal entre un tráiler y un auto, una persona falleció y otras dos resultaron heridas, una de ellas de gravedad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La víctima, aun sin identificar, es el chofer del vehículo menor, mientras que una de las heridas es la mujer que iba en el asiento de copiloto. Debido a su estado, se requirió la intervención de los bomberos y personal médico para rescatarla entre los fierros del vehículo en el que quedó atrapada.

PNP investiga accidente

Por su parte, el conductor del tráiler también resultó herido, siendo trasladado de emergencia al Hospital de Casa Grande para tratar sus lesiones.

RPP pudo conocer que la Policía Nacional ha abierto una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En La Libertad, la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito continúa en incremento y ya son 128 víctimas, según registra Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Tags
Panamericana Norte Accidentes La Libertad

