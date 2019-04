El bus se incendió en un terminal informal de Fiori y dejó 17 muertos. | Fuente: RPP / Andina

El abogado de la empresa Sajy Bus, Rubén Quispe Cueva, consideró este lunes que el incendio un bus de la empresa de transportes que dejó 17 muertos, dentro de un terminal informal en San Martín de Porres, fue provocado.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, el abogado aseguró que la hipótesis que maneja como defensa de la empresa es que el incendio fue un acto de vandalismo provocado por delincuentes que cobran cupos a las empresas de transportes en esa zona. Agregó que esta versión parte de las declaraciones de familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio.

“Nosotros consideramos, hemos estado averiguando y hemos recabado información, que esto ha sido un acto de vandalismo de personas que merodean la zona, que son delincuentes que cobran cupos a las empresas. (Son) mafias de delincuentes organizados que cobran cupos a las empresas que llevan pasajeros o que transportan o que llevan pasajeros”, comentó.

Testimonios

Reiteró que las personas que corroboran esta versión son un señor que perdió 4 familiares en el incendio y otra persona que bajó del bus antes de que se incendiara. Ambos sostienen que hubo una persona que roció combustible dentro de la unidad de transporte, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente.

“Menciono dos casos una persona que perdió 4 familiares en ese siniestro y él mencionó el tema del olor a gasolina y otra persona que también fue pasajera y está identificada porque ha dado declaraciones, que señalo que alguien había rociado combustible y había bajado de la unidad”, dijo.

Sobre habilitación de bus

Rechazó también que el bus de la empresa que defiende haya sido modificado, tal y como lo aseguró un informe del dominical Cuarto Poder. Explicó que, si bien es un vehículo de segunda mano, solo tuvo una rehabilitación y no varias.

“Era unidad de divemotor, se compró de segunda mano, pero recibía mantenimiento de divemotor y en segundo lugar la carrocería es de Modasa no son y estas empresas hacen todas estas habilitaciones en sus unidades de acuerdo a condiciones técnicas. No tuvo varias modificaciones, esa unidad desde el inicio para que pueda circular se le puso una carrocería Zeus 2 que ha mantenido hasta el final, no hubo varias modificaciones”.