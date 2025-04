Abogado del sindicato de trabajadores de Medifarma alista demanda de amparo por afectación laboral tras cierre temporal de planta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Sánchez, abogado de dos de los sindicatos de trabajadores de Medifarma, se pronunció sobre la situación laboral de más de 2 000 empleados, quienes se encuentran bajo el régimen de suspensión perfecta, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) ordenara el cierre temporal de las plantas de la farmacéutica a raíz de la muerte de cinco pacientes que recibieron suero fisiológico defectuoso.

En entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP TV, el representante legal indicó que el Minsa, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), paralizó no solo la fabricación de la solución fisiológica, sino toda la línea de producción de la mencionada empresa, lo que calificó como algo “absolutamente desproporcionado”.

“Las sanciones deberían ejecutarse contra la línea de producción del suero, porque los problemas no están en las otras líneas de producción. Entonces, acá la autoridad sanitaria nacional, el Ministerio de Salud, se ha precipitado, ha actuado de manera desproporcionada”, apuntó.

“Lo proporcional, en este caso, era paralizar la línea de producción del suero, que era el producto que tenía deficiencias técnicas y que había traído estas consecuencias graves, no así las otras líneas. Esta empresa también produce medicamentos, bebidas hidratantes y productos cosméticos, qué tenía que ver eso con el suero fisiológico”, añadió.

En ese sentido, Sánchez mencionó que los empleados “no perciben salario” y que “están exonerados de trabajar”.

“Estamos cerca de más de tres semanas sin percibir remuneraciones, beneficios sociales y sin trabajar. El Ministerio de Salud no se pone en el lugar de los trabajadores de las otras líneas de producción. No deben afectar el trabajo de las personas que no tienen nada que ver con la producción del suero”, mencionó.

El defensor agregó que, conforme a la legislación laboral vigente, “no existe derecho a una indemnización” en este caso, ya que las funciones han sido suspendidas “por una autoridad nacional, que es el Ministerio de Salud”.

Finalmente, el representante legal del sindicato de trabajadores de Medifarma afirmó que recurrirán a la justicia constitucional para presentar una demanda de amparo, con el objetivo de resguardar el derecho al trabajo de las personas que se están viendo afectadas.