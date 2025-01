Aniversario de Lima: un repaso por los planes urbanos más relevantes en la historia hasta llegar al PLANMET 2040

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con casi 500 años de existencia y más de 10 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se hace indispensable que Lima tenga una hoja de ruta para convertirse en una ciudad con un buen sistema de transporte, espacios públicos, áreas verdes y viviendas de calidad. Desde su fundación hasta la actualidad, se han identificado -al menos- cuatro planes urbanos relevantes que buscaron ordenar el crecimiento de la capital, según expertos en urbanismo y arquitectura consultados por RPP Data.

¿Cuáles fueron estos planes y qué legado dejaron cada uno en la ciudad? El primero a mencionar es el Plan Regulador de 1949 o el Plan Piloto de Lima que fue, en palabras del arquitecto urbanista Aldo Facho Dede, el plan moderno más importante promovido por Fernando Belaúnde Terry.

"Este plan tuvo una mirada territorial y proyectó la Vía Evitamiento, así como la avenida Argentina y la avenida Venezuela que acompañaron a la avenida Colonial. También se esbozó la avenida Javier Prado y se plantearon conjuntos habitacionales como los de Mirones, Palomino, Matute en La Victoria, la unidad vecinal del Rímac y diferentes conjuntos que se construyen en Lima y en el Perú", detalla.

El experto agrega, incluso, que existió un proyecto urbano anterior al de 1949, pero menos conocido y que no llegó a ser un plan como tal. "Fue el proyecto del ensanche de la ciudad colonial planteado hacia 1871. Esta propuesta planteaba la demolición de las murallas [de Lima], la urbanización de las áreas colindantes, importantes equipamientos como el Parque de la Exposición y, lo que a futuro sería, el hospital Arzobispo Loayza", detalla Facho Dede.

Planes abundan, pero falta que se implementen bien

Luego apareció el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao, de 1967 a 1980. Este documento amplía las áreas industriales de Lima hacia el norte, este y sur. "Además, propone reservas de suelo en diversas zonas de la ciudad para el desarrollo de parques, colegios, hospitales y otro tipo de equipamientos. Gracias a ello Lima cuenta con parques de escala metropolitana", sostiene Facho Dede. A esto se le agrega que este plan resaltó importantes obras viales como la Vía Expresa y la Costa Verde.

El tercer plan fue el Plan de Desarrollo Metropolitano 1990-2000, conocido como PlanMet 1990. En este, se planteó la expansión de lo que ahora conocemos como Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, con la finalidad de generar nuevas zonas de actividad económica y servicios. "Este plan tuvo un impacto limitado, sobre todo por el descontrolado crecimiento informal de la ciudad", comenta el urbanista.

Pese a que han existido muchas iniciativas e ideas para la ciudad, el problema es la implementación de estas, opina la arquitecta y docente de la PUCP, Marta Morelli. "El problema no son los planes, sino [garantizar] respetarlos y aplicarlos. El problema ha sido que son a nivel de ciudad general y deberían estar liderados por la Municipalidad de Lima, pero tenemos una estructura de [43] distritos que terminan tomando decisiones por su lado, de manera autónoma y que se desarticulan del plan general", sostiene.

Tener un plan [y seguirlo] es fundamental porque si no la ciudad toma decisiones de corto plazo que no se articulan entre sí, agrega la experta. “Lima no puede seguir creciendo de forma horizontal. Necesitamos consolidar los bordes de la ciudad, decir ‘Lima crece hasta este lugar’, conectar los espacios públicos de la capital, sean áreas verdes, patrimonio renovado, mejorar el equipamiento y los servicios. Varias zonas de Lima no tienen espacios públicos y esa debería ser una mirada integral", menciona.

Los retos del PLANMET 2040

El cuarto plan es el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, conocido como PLANMET 2040 y es el que está vigente. En opinión del arquitecto Aldo Facho Dede, este plan enfrenta tres aspectos fundamentales: la informalidad [tanto en el transporte como en el comercio, por ejemplo], la mitigación del riesgo [de desastres] en zonas críticas y la generación de vivienda.

Este documento fue aprobado en el 2022 y, de acuerdo con su página oficial, busca "mejorar la infraestructura y las condiciones que se requieren para tener una ciudad próspera, ordenada, segura y en armonía con el medio ambiente".

A partir de este plan general se desprenden otros más específicos que aterrizan las estrategias urbanas en cada zona de Lima. Para no dividirlas en 43 distritos [que componen Lima] se planteó dividir la capital en cinco territorios: Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este y Lima Balnearios, explica Guillermo Malca, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima y encargada del PLANMET 2040.

En ese camino, el IMP ya está terminando de elaborar los planes de desarrollo urbano de Lima Norte y Lima Balnearios que actualizan la zonificación bajo la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible [Ley DUS] y que identifican áreas con potencial de desarrollo que pueden, a su vez, promover inversiones públicas y privadas.

¿Qué se necesita entonces para que el PLANMET 2040 sea implementado de forma adecuada? El director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), Guillermo Malca, responde:

"Todo plan requiere un modelo de gestión y una revisión permanente. La propia Ley DUS indica que cualquier nivel de planificación debe tener una actualización, como mínimo, una vez al año. Ya no es como antes que después de 10 años se revisaba a ver si funcionaba o no. A principios de este año vamos a presentar la actualización del PLANMET 2040", anuncia.

A esto le agrega que es necesario que estos instrumentos tengan un mecanismo de gestión y que tanto autoridades como la sociedad civil hayan participado en este de forma que lo hagan propio. "Ellos deben ser los principales interesados para que las autoridades, sea quien sea las que vengan en el futuro, apliquen este plan en el desarrollo de su ciudad o de su distrito. Esa es la clave", afirma.

Finalmente, para Malca, el principal legado que dejará el PLANMET 2040 es que Lima se ordenará bajo cinco grandes territorios, que se impulsarán los planes de desarrollo urbano y los planes específicos para cada zona, que se promoverá una cartera de proyectos de inversión y que se integrará con el sistema de transporte.