Llegó el Anticiclón del Pacífico Sur: Lima amaneció con copiosa llovizna y descenso de temperatura

Lima amaneció con una copiosa llovizna y una intensa sensación de frío. | Fuente: RPP

Lima amaneció este viernes, 22 de agosto, con una copiosa llovizna y una intensa sensación de frío, condiciones climáticas asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que trae a nuestro territorio vientos desde la Antártida.

Un equipo de RPP recorrió la ciudad desde muy temprano, constatando que la intensa garúa afecta a varios distritos e, incluso, en algunos puntos, ya se observan charcos en las pistas y veredas.

Debido a estas condiciones, se recomienda a los conductores y ciclistas, así como a los usuarios de escúteres, tomar las precauciones debidas, a fin de evitar accidentes.



#Infórmate #Senamhi #MINAM Anticiclón Pacífico Sur se acerca al continente y favorecerá el incremento de viento en distritos de la costa. Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa. https://t.co/luMk8Mscdy pic.twitter.com/OlwaywYjri — Senamhi (@Senamhiperu) August 20, 2025

El Anticiclón del Pacífico Sur golpea la costa peruana

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

En un comunicado, el organismo detalló que estas condiciones se presentarán del 22 y 25 de agosto, “principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana”.

Según explicó el Senamhi, estas condiciones están asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”.

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.