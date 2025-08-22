Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Llegó el Anticiclón del Pacífico Sur: Lima amaneció con copiosa llovizna y descenso de temperatura

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que el fenómeno afectará toda la franja costera del Perú, que experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:48
Senamhi
Lima amaneció con una copiosa llovizna y una intensa sensación de frío. | Fuente: RPP

Lima amaneció este viernes, 22 de agosto, con una copiosa llovizna y una intensa sensación de frío, condiciones climáticas asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que trae a nuestro territorio vientos desde la Antártida.

Un equipo de RPP recorrió la ciudad desde muy temprano, constatando que la intensa garúa afecta a varios distritos e, incluso, en algunos puntos, ya se observan charcos en las pistas y veredas.

Debido a estas condiciones, se recomienda a los conductores y ciclistas, así como a los usuarios de escúteres, tomar las precauciones debidas, a fin de evitar accidentes.

El Anticiclón del Pacífico Sur golpea la costa peruana

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

En un comunicado, el organismo detalló que estas condiciones se presentarán del 22 y 25 de agosto, “principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana”.

Según explicó el Senamhi, estas condiciones están asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”. 

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Senamhi Anticiclón del Pacífico Sur Invierno Lima

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA