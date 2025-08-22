Últimas Noticias
Ica: vientos paracas se registran en Pisco y reducen visibilidad en la Panamericana Sur [VIDEO]

Ica: vientos paracas reducen visibilidad en la Panamericana Sur
Ica: vientos paracas reducen visibilidad en la Panamericana Sur
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las ráfagas alcanzan velocidades de 61 km/h.

Fuertes vientos con levantamiento de arena y polvo, denominados vientos paracas, viene afectando en estos momentos a la provincia de Pisco, en la región Ica.



Esta intensidad de viento ha generado preocupación entre los pobladores, quienes han expresado su malestar a través de las redes sociales.

El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur se ha visto perjudicado, debido a que los vientos levantan grandes cantidades de polvo y arena, reduciendo la visibilidad de los conductores.

En la zona de la pampa de Pisco, la visibilidad alcanza hasta los 50 metros, lo que obliga a los conductores a circular con luces altas para evitar accidentes.

Ante esta situación, algunas instituciones educativas han optado por suspender las clases como medida de prevención, permitiendo que los escolares regresen a sus hogares.

Cabe recordar que el Senamhi emitió una alerta sobre la presencia de fuertes vientos en la costa peruana, que irán del 22 hasta el 24 de agosto.

Ica Pisco vientos paracas Senamhi

