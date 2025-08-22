Ica: vientos paracas se registran en Pisco y reducen visibilidad en la Panamericana Sur [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuertes vientos con levantamiento de arena y polvo, denominados vientos paracas, viene afectando en estos momentos a la provincia de Pisco, en la región Ica.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las ráfagas alcanzan velocidades de 61 km/h.

Esta intensidad de viento ha generado preocupación entre los pobladores, quienes han expresado su malestar a través de las redes sociales.

El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur se ha visto perjudicado, debido a que los vientos levantan grandes cantidades de polvo y arena, reduciendo la visibilidad de los conductores.

En la zona de la pampa de Pisco, la visibilidad alcanza hasta los 50 metros, lo que obliga a los conductores a circular con luces altas para evitar accidentes.

Ante esta situación, algunas instituciones educativas han optado por suspender las clases como medida de prevención, permitiendo que los escolares regresen a sus hogares.

Cabe recordar que el Senamhi emitió una alerta sobre la presencia de fuertes vientos en la costa peruana, que irán del 22 hasta el 24 de agosto.