PJ dictó detención preliminar por siete días para uno de los dos policías investigados por muerte de Eduardo Ruiz durante protestas

El juez Abel Centeno Estrada concluyó que la víctima no representaba, aparentemente, un riesgo real o inminente para el policía Luis Magallanes; que el arraigo domiciliario del imputado es bajo y que su actuación no fue proporcional. No obstante, rechazó el requerimiento fiscal presentado también contra el agente PNP Omar Saavedra.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la madrugada de este sábado siete días de detención preliminar para el suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por la muerte de Eduardo Ruiz, artista conocido como 'Trvko', quien recibió un disparo por arma de fuego en la plaza Francia, en el centro histórico de Lima.

No obstante, el magistrado Abel Centeno Estrada rechazó dicho requerimiento fiscal presentado también contra el agente Omar Saavedra, implicado en este caso.

El fiscal Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, argumentó ante el juez que era necesaria la medida para los investigados a fin de que puedan estar presentes en la reconstrucción de los hechos, así como otras diligencias.



Defensa de los policías

Luis Magallanes aseguró en la audiencia que él solo actuó en defensa de su vida porque un grupo de manifestantes lo señalaba como agente 'Terna' y lo atacaron en inmediaciones de la Plaza Francia. El suboficial reconoció haber disparado, pero contra el piso. En ese sentido, negó que haya tenido la intención de quitarle la vida a algún ciudadano.

Por su parte, Omar Saavedra también reconoció que disparó en dos ocasiones, pero hizo esos tiros al aire como una manera de disuadir a la turba de personas que intentaron agredirlo.

El sustento judicial

El juez Centeno Estrada señaló que existe sospecha razonable sobre el presunto acto delictivo cometido en las inmediaciones de la plaza Francia, y que la víctima no representaba, aparentemente, un riesgo real o inminente para el policía Luis Magallanes. Además, concluyó que el arraigo domiciliario del imputado es bajo, que su actuación no fue proporcional y que “sí se aprecia cierto peligro de fuga”.

En cuanto a Omar Saavedra, el magistrado descartó de manera preliminar su participación en la muerte de Eduardo Ruiz. Asimismo, consideró que su arraigo familiar es considerable, al contar con la condición de casado. Sin embargo, advirtió que el suboficial "se encuentra en la obligación de concurrir a todas las diligencias que programe el Ministerio Público y en las que se solicite su participación".

Stefano Miranda, defensa técnica de Luis Magallanes, anunció que apelará la decisión del juez.