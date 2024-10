Instalación de puente peatonal turístico Barranco-Miraflores terminará antes de cumbre de APEC, según alcalde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Carlos Canales: "La obra civil de armado del puente va a concluir en unos quince a veinte días"

El alcalde miraflorino Carlos Canales, señaló que el armado del puente peatonal de Corredor Turístico Miraflores - Barranco va a concluir en unos quince a veinte días y luego vendrán obras civiles complementarias. | Fuente: RPP

Los trabajos de montaje del puente peatonal del corredor turístico que unirá los distritos limeños de Barranco y Miraflores concluirán de quince a veinte días, según el alcalde miraflorino Carlos Canales.

La autoridad aclaró que la obra tampoco afectará el tránsito, ya que la instalación de la estructura está programada para completarse antes que la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en noviembre.

"No va a afectar porque definitivamente lo ha señalado el ingeniero Dante Abril, la obra civil de armado del puente va a concluir en unos quince a veinte días. Es decir, antes de la APEC, lo que es el armado y la estructura. Luego vienen obras civiles complementarias que hacen que esto sea un corredor, esas obras no van a perjudicar y esto no lo van a ver para la fecha del 13, 14 de noviembre, que es la fecha principal. El tránsito va a ser fluido y todo lo demás", dijo.

La estructura de doce metros de longitud y ocho metros de ancho conectará el Malecón Armendáriz, en Miraflores; con el Malecón Paul Harris, en Barranco. | Fuente: RPP

Cierre de vía

El cierre total de la Bajada Armendáriz, por los próximos treinta días, se aplicará los viernes desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. de los lunes. Es decir, conductores, ciclistas y peatones no podrán circular durante el fin de semana por esta importante vía.

Sin embargo, de lunes a viernes, el cierre será de manera parcial. De esta forma, entre las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. se habilitará un carril de subida y otro de bajada, por lo que se recomienda a todos los conductores tomar las precauciones del caso. Y durante las noches, entre las 9:00 p. m hasta las 5:00 a. m la quebrada de Armendáriz quedará totalmente cerrada al tránsito.

Recreación del futuro puente turístico Barranco-Miraflores | Fuente: RPP