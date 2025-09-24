Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Chosica: intervienen a hombre acusado de pedir cupos a trabajadores de empresa de servicio de cable y telefonía

El sujeto fue identificado como Sergio Luján Cuadros.
El sujeto fue identificado como Sergio Luján Cuadros. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Se trata de Sergio Luján, quien amedrentó a los trabajadores y les pidió dinero para dejarlos realizar el montaje de cableado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:22

Los serenazgos de Chosica y los agentes policiales intervinieron a un hombre acusado de pedir cupos a trabajadores de una empresa de servicio de cable y de telefonía, quienes estaban realizando una instalación cerca del mercado Dignidad, en la referida localidad.

El coordinador del grupo de técnicos narró que un hombre se acercó a ellos para pedirles dinero a cambio de dejar que culminen con el montaje de cableado. Pero él se opuso y fue amenazado y agredido por el delincuente.

“Me comienza a amedrentar, me dice: ‘Si quieres trabajar acá tranquilo, tienes que dejarte algo’. Le digo que no tengo plata para darte, si me dices que no voy a trabajar; yo me retiro. Me ha comenzado a seguir y que detrás de él hay más”, declaró a RPP.

Inmediatamente, los trabajadores notificaron a los serenos de Chosica para que intervengan al sujeto, identificado como Sergio Luján Cuadros.

Aunque mostró resistencia, el hombre fue trasladado a la comisaría de la zona para que se inicien las respectivas diligencias.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Chosica policías extorsión

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA