Chosica: intervienen a hombre acusado de pedir cupos a trabajadores de empresa de servicio de cable y telefonía

Se trata de Sergio Luján, quien amedrentó a los trabajadores y les pidió dinero para dejarlos realizar el montaje de cableado.

Los serenazgos de Chosica y los agentes policiales intervinieron a un hombre acusado de pedir cupos a trabajadores de una empresa de servicio de cable y de telefonía, quienes estaban realizando una instalación cerca del mercado Dignidad, en la referida localidad.

El coordinador del grupo de técnicos narró que un hombre se acercó a ellos para pedirles dinero a cambio de dejar que culminen con el montaje de cableado. Pero él se opuso y fue amenazado y agredido por el delincuente.

“Me comienza a amedrentar, me dice: ‘Si quieres trabajar acá tranquilo, tienes que dejarte algo’. Le digo que no tengo plata para darte, si me dices que no voy a trabajar; yo me retiro. Me ha comenzado a seguir y que detrás de él hay más”, declaró a RPP.

Inmediatamente, los trabajadores notificaron a los serenos de Chosica para que intervengan al sujeto, identificado como Sergio Luján Cuadros.

Aunque mostró resistencia, el hombre fue trasladado a la comisaría de la zona para que se inicien las respectivas diligencias.