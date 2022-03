En la playa Agua solo se está permitido el ingreso de 800 personas; sin embargo esta cifra de aforo fue superada este domingo. | Fuente: RPP Noticias

Gran cantidad de personas y consumo de bebidas alcohólicas, pese a que se encuentra prohibido, se registra la tarde de este domingo en la playa Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos.

Personal de la Municipalidad de Chorrillos revisó mochilas y bolsos al ingreso a la playa y decomisaron gran cantidad de latas de cerveza, botellas de ron, vino, entre otros. Sin embargo, algunas personas ocultaban el licor y lograban ingresarlo.

Al respecto, algunas personas se quejaron de esta situación y pidieron mayor control a los trabajadores municipales, pues así como no dejan ingresar alimentos, deberían tener el mismo rigor con el alcohol.

“Acá hay muchos niños y si se supone que la playa tiene una prohibición de bebidas alcohólicas, pues no debería ser. Así como prohíben la comida, que tú tienes que comer acá en los restaurantes que están acá, también deberían tener un control para el tema de lo que es licor”, dijo un ciudadano.

Aforo superado

Dentro del balneario, en la zona de arena, las personas no respetaban el uso de la mascarilla ni el distanciamiento social para evitar el contagio de la COVID-19.

Además, RPP Noticias pudo corroborar que el aforo permitido de 800 personas se había sobrepasado.

Para el ingreso a esta playa es necesario separar una cita en la página web de la Municipalidad de Chorrillos.

No obastante, las personas también pueden ingresar al balneario sin haber separado un lugar, si es que el aforo no ha sido superado, algo para lo que al parecer no hay control.