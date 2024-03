Colegio Químico Farmacéutico a favor de que disposición de medicamentos genéricos siga siendo obligatoria en farmacias

Lima Colegio Químico Farmacéutico está de acuerdo con que pacientes tengan acceso a medicamentos genéricos

El Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima se pronunció a favor de que continúe el acceso a los medicamentos genéricos esenciales en farmacias y boticas, por lo que resaltó que se necesita una prórroga de este decreto de emergencia. Así lo dijo en RPP, Yvone Llatas, decana de la institución.

“La posición del Colegio Químico Farmacéutico de Lima es contundente: sí debemos tener acceso a medicamentos esenciales. Ahora el decreto de urgencia, evidentemente, ya venció, y tenemos ahora una propuesta -que ya ha mencionado el Ministerio de Salud (Minsa)- de establecer mesas de trabajo para poder elaborar un nuevo listado”, dijo Llatas.

Cabe resaltar que el último 25 de febrero venció el plazo de la norma que obligaba a las farmacias y boticas a nivel nacional a contar con stock de medicamentos esenciales genéricos de bajo costo. No obstante, el Decreto de Urgencia que promovía la venta de estos fármacos dejó de estar en vigencia, por lo que se ha abierto el debate sobre el tema.

"El sistema público es el primer responsable"

En Ampliación de Noticias de RPP, Yvone Llatas señaló que el Minsa debe prorrogar la norma. Asimismo, indicó que el sistema público es el primer responsable de que los medicamentos genéricos estén en cada centro de salud, puesto y hospital.

“Esto está contemplado dentro de nuestra norma máxima, que es la Constitución, el derecho a la salud y con ello el derecho al medicamento. Por lo tanto, los medicamentos esenciales tienen que estar disponibles. El sistema público es el primer responsable de que esos medicamentos genéricos este en cada centro, puesto y hospital”, señaló.

“¿Cómo ante una necesidad que tenemos de curar una enfermedad podemos pagar enormes precios por un medicamento, los cuales tranquilamente nos pueden ofertar la entidad privada y pública, a través de medicamentos genéricos? No es posible que podamos encontrar establecimientos que me digan no tienen paracetamol y te venden un medicamento de marca, y por ese medicamento tendremos que pagar 20 veces más por un medicamento genérico”, agregó.

Pacientes con bajos recursos económicos

La doctora Llatas indicó que se debe pensar en los pacientes de bajos recursos económicos, que suelen adquirir medicamentos genéricos para tratar una enfermedad.

“Pensemos en nuestra población que no tiene el suficientes recursos económicos para curar una dolencia. Hay que reconocer que hay un tema comercial en las boticas y las farmacias que entendemos, pero también no se puede perder ese lado humano que debemos tener todos frente a la necesidad de muchos de nuestros pobladores”, dijo.

La representante del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima también señaló que no están en contra de la empresa privada. Asimismo, resaltó que en el Ministerio de Salud se necesita un equipo técnico fuerte que sepa prever este tipo de problemas y que tenga capacidad de respuesta.

"Necesitamos equipos técnicos mucho más fuertes en la capacidad de prever situaciones como las que ahora estamos viendo y que nuevamente nos abre un problema de confrontación. Aquí hay un gran problema que tenemos en el país, es que lo que no está escrito, no se va a exigir, por eso es que garanticemos a la población", puntualizó.