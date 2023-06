Comas: intervienen centros de acopio insalubres donde se inflaban los pollos con agua

Lima RE

La Municipalidad de Comas incautó la madrugada de este viernes más de mil pollos en tres locales que funcionaban como centros de acopio de aves, en condiciones insalubres y sin licencia de funcionamiento, en la zona de Chacra Cerro.



La intervención se realizó porque los establecimientos carecían de permisos de sanidad, ni con los certificados de inspección técnica o licencias de funcionamiento.

Según información del municipio de Comas, en los locales se remojaban los pollos en agua sucia, con el objetivo de inflarlos para ganar peso. Ningún trabajador tenía identificación ni certificados médicos, y los establecimientos no contaban con sistema de agua y desagüe.



La carne de las aves estaba lista para ser distribuida y comercializada en los mercados de Comas y en otros distritos, como Carabayllo y Puente Piedra.

"Las condiciones no son las adecuadas, los trabajadores que benefician las aves no tiene las indumentarias correspondientes, no hay un extintor visible en el establecimiento y las condiciones de salubridad son pésimas. Son espacios. Al parecer el propietario del terreno alquila espacios porque hay diferentes dueños como ellos indican. Por eso estamos notificando al propietario del predio como responsable solidario", afirmó Flor Ramirez Ayala, coordinadora de Fiscalización de Comas.

Los locales ya habían sido clausurados anteriormente por lo que funcionaban en horas de la madrugada. Además, en el interior de los establecimientos se hallaron mototaxis y otros vehículos, usados para la distribución de los pollos.

La multa para los locales es de 350 % de la UIT y la clausura de los mismos, así como las denuncias penales ante fiscalía por atentar contra la salud de los consumidores.

La intervención aún continúa y las autoridades seguirán con las investigaciones respectivas para corroborar si los pollos eran inyectados con agua.

Otras intervenciones

El jueves, la Municipalidad de Los Olivos clausuró también un local clandestino de acopio de pollo en condiciones insalubres, en el cruce de las avenidas Principal y 25 de Diciembre, en la zona de Cerro Pacífico, en el citado distrito.

En la intervención, se halló que los pollos estaban listos para ser distribuidos y comercializados en los mercados del distrito. Algunas aves también eran infladas con agua.

"Las condiciones en las cuales se ha encontrado operando es totalmente deplorable. Las condiciones higiénicas totalmente insalubres y asimismo no cuentan con las condiciones básicas como la licencia de funcionamiento, licencia de Defensa Civil, entre otros requisitos con los cuales debería operar un local de este tipo", dijo el subgerente de Prevención y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Los Olivos, José Miguel Cortes.

Asimismo, la Municipalidad de Chorrillos intervino un local donde se inflaba con agua a aves beneficiadas, para luego ser distribuidas en diversos distritos de la ciudad.

El subgerente de Fiscalización Administrativa, Roland Jayo, indicó a RPP Noticias que se hallaron más de mil aves en un local del distrito, que al inicio del proceso pesaban 2 kilos y terminaban con un peso de 4 kilos.

"De acuerdo a lo que ha estado verificando el personal de salud, se estarían usando químicos por el cual el pollo se remoja e inmediatamente estaría absorviendo como una especie de esponja. Las diferencias son abismales. Vemos una ave que pesa dos kilos y termina pesando cuatro kilos", expresó.