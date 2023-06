Corredores complementarios aún no deciden el levantamiento de la paralización del 30 de junio

Lima "Hemos revisado las mejoras operacionales y el tema de la adenda", dice Gerardo Hermoza

ATU: Autoridades se reunieron con representantes de corredores complementarios | Fuente: RPP

El presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, afirmó este miércoles que aún no se decide si se levantará el paro de actividades del servicio, programado para el 30 de junio, por falta de presupuesto.

Hermoza se reunió hoy con otros representantes del Corredor Morado y con el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), José Aguilar, en Miraflores para revisar mejoras operaciones y una adenda.

"Hemos tenido una reunión desde las 10 de la mañana donde hemos revisado las mejoras operacionales y el tema de la adenda. El día martes nos va a estar notificando y vamos a tener reuniones ver esta modificación de la adenda que va a permitir que sea auto sostenible el contrato de concesión y luego de ellos es que vamos a definir (el paro)", dijo.

El empresario anunció que el viernes 16 se realizará una reunión con los demás concesionarios de los corredores complementarios para analizar el envío de los documentos sobre la suspensión de servicios y ver las acciones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tomará sobre las adendas.

"A nosotros nos ha sorprendido que el día sábado saquen un comunicado diciendo que no tienen ninguna adenda pendiente y que prácticamente no saben nada del tema. Hemos estado reunidos en la Comisión de Transportes del Congreso con el MEF y dijeron que estaban evaluando las propuestas que se habían enviado por parte del ATU y me sorprende que hoy en día que no saben nada", dijo.

Además, Gerardo Hermoza aclaró que después del martes 20 cuando se reúnan con el titular de la ATU, José Aguilar, y que el organismo se comunique con el MEF, entonces decidirán si levantan el posible paro de actividades anunciado.

"Si bien la ATU está avanzando y hemos visto un cambio radical en el Corredor Morado, hemos ahorrado 20 minutos de viaje por sentido para los usuarios a partir del día lunes con las acciones que han tomado y nunca hemos visto (...) el carril exclusivo se está comenzando a respetar, la fiscalización se está empezando a hacer, se están llevando al depósito varios vehículos informales, esperamos que etos vehículos puedan ser chatarreados y ese cambio lo siente el usuario", manifestó.

Implementan mejoras

La ATU destacó que hoy se reunió con los representantes del Corredor Morado, quienes expresaron su satisfacción por las recientes medidas tomadas para agilizar el tránsito de los buses.

"Al respecto, Gerardo Hermoza, vocero de dicho corredor, señaló que la implementación de carriles exclusivos “solo bus” a lo largo de 7.2 km en las avenidas Próceres de la Independencia y Fernando Wiesse han permitido un ahorro de tiempo de viaje de hasta 20 minutos", publicó en Twitter.

Asimismo, la ATU informó que Gerardo Hermoza destacó que es la primera vez en siete años que se ha tomado una medida de esta naturaleza que favorece mucho a los usuarios de este sistema de transporte.

A inicios de junio, Hermoza afirmó que todos los Corredores complementarios operarán en Lima hasta el 30 de junio por falta de presupuesto.

"No hay más dinero. Todos los corredores -no es que nos hayamos puesto de acuerdo- el dinero solamente alcanza para operar hasta esa fecha, no hay más", afirmó durante una entrevista para Ampliación de Noticias.

Sin embargo, el titular de la ATU, José Aguilar, afirmó estar "casi seguro" que los Corredores Complementarios no dejarán de operar a fin de mes.

"Estoy casi seguro de que no va a haber (suspensión del servicio). Esperamos estos días anunciar que no va a haber nada”, expresó en conferencia de prensa.