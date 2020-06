Paredes reveló que tuvo el nuevo coronavirus. | Fuente: RPP Noticias

Susel Paredes, jefa del Área de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, indicó que logró vencer al nuevo coronavirus, luego de un mes de constante monitoreo médico.

En declaraciones a la Rotativa del Aire de RPP Noticias, la funcionaria comentó que se contagió durante el mes de mayo y que tuvo síntomas leves. Agregó que luego de recibir tratamiento domiciliario se sometió a pruebas moleculares que dieron negativo para la enfermedad.

“Estaba infecta con la COVID-19 y recién el lunes me he vuelto a reintegrar a mis labores. He estado trabajando aquí desde mi casa sufriendo porque no podía estar en la calle (…) Ya me hecho dos (pruebas) moleculares después y cuando han salido las dos negativas ya he vuelto a trabajar, ya estoy inmune”, sostuvo Paredes.

Respecto del tratamiento al que fue sometida, Paredes destacó la respuesta del alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, quien dispuso la toma de pruebas para su personal expuesto a fin de evitar mayores contagios.

“Le agradezco al alcalde Carlomagno Chacón que en el momento preciso nos hizo las pruebas, para poder cuidar nuestra salud sino hubiéramos infectado a más compañeros (…) Un médico nos ha llamado varias veces al día para ver cómo estábamos, nos han recetados han atendido muy bien. Hay un protocolo de retorno a nuestras labores”, manifestó.